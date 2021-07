Raucher im Fußball - Die Schachtel Zigaretten im Stutzen

Kölns neuer Trainer sagt, mit Rauchern in der Kabine habe er keine Probleme. Die Kölner wären nicht die ersten qualmenden Fußballer.

Mit Rauchern in der Kabine habe er kein Problem, sagte Kölns neuer Trainer Steffen Baumgart im Interview mit einem Boulevardblatt. Auch ein Alkoholverbot wolle er nicht erteilen. „Das wäre doch albern.“ Das einzig Wichtige sei, dass seine Spieler während des Spiels körperlich fit und klar im Kopf seien.

Im Profifußball, wo streng auf gesunde Ernährung geachtet und jeder Trainingskilometer mit moderner Technik dokumentiert wird, ist das eine ungewöhnliche Aussage. Wäre Baumgart mit seiner lockeren Haltung schon früher in der Bundesliga Trainer gewesen, hätten es einige Profis vielleicht leichter gehabt.

Der jetzige Hertha-Profi und EM-TV-Experte Kevin-Prince Boateng sorgte 2014 für mediales Aufsehen, als der damalige Schalker nach einem gewonnenen Spiel vor der Dopingkontrolle mit einem Bier in der Hand eine Siegerzigarette rauchte.

Walter Frosch war Kettenraucher und Raubein

Aus seiner Vorliebe zum Bier hat Mario Basler nie ein Geheimnis gemacht. Laut eigener Erzählung hatte er am am Vorabend des Champions-League-Finals 1999 zehn Bier getrunken – im Spiel traf er sogar zur 1:0-Führung mit einem sehenswerten Freistoß. Basler qualmte auch gerne und sah keine Veranlassung, damit aufzuhören.

Der größte Kettenraucher unter Fußballprofis aber war Walter Frosch. Der frühere Kaiserslautern- und St. Pauli-Verteidiger lief bei einem Benefizspiel nach seiner Karriere mal mit einer Schachtel Zigaretten im Stutzen auf – die Einwechslung kam unerwartet und er wusste nicht wohin mit den Zigaretten. Frosch qualmte laut eigenen Angaben bis zu 60 Zigaretten täglich.

Das wäre Steffen Baumgart wahrscheinlich dann noch ein bisschen zu viel. Aber Walter Frosch hätte ihm sicherlich gefallen, denn er war sich für keinen Zweikampf zu schade und Baumgart mag rustikales Spiel. Vielleicht wirkt sich Rauchen auf die Spielweise aus? Mario Basler war ein Draufgänger und Kevin-Prince Boateng leitete mit einem Brutalo-Foul einst das Karriereende von Michael Ballack ein. Froschs raues Spiel mit vielen Fouls sorgte in den Siebzigern für die Einführung der Gelbsperre in der Bundesliga. Den Gelb-Rekord seit Einführung dieser Regel hält aktuell Klaus Gjasula mit 17 Verwarnungen in der Saison 2019/20. Sein Trainer damals: Steffen Baumgart.

