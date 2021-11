WUFF: Ein Straßenhund auf der Tribüne ist der Star beim Länderspiel

Ein Straßenhund war beim Länderspiel der heimliche Star und verfolgte auf der Tribüne das Länderspiel. Was für ein Geschenk für eine findige Marketingabteilung.

Ein Wappentier, zumal noch ein lebendes, ist immer auch eine versteckte Absichtserklärung. Beispiel Eintracht Frankfurt: Da schwingt sich seit 2006 Steinadler Attila in die Lüfte. Der Adler als König der Lüfte – passt zum Selbstverständnis der Diva vom Rhein. Beim 1. FC Köln regiert Hennes IX. Der Geißbock prangt wie in Frankfurt auch im Vereinslogo. Die erste Version des Hornträgers wurde dem Klub von einem Zirkus geschenkt – passt angesichts des traditionellen Rummels in Köln ja auch.

Ein tierisches Maskottchen der anderen Art gab es während des Länderspiels zwischen Deutschland und Armenien zu sehen: Ein Hund sah sich das Länderspiel in aller Ruhe unter den Zuschauern an. Laut Bildagentur handelte es sich um einen Straßenhund. Wie genau sich der Vierbeiner Zutritt zum Stadion verschafft hatte, ist unklar. Fest steht: Dieser Kläffer hatte einfach Bock auf kicken und verfolgte die Partie in aller Ruhe – trotz der großen Aufmerksamkeit, die ihm entgegen gebracht wurde.

Kommt ein Straßenhund ins Stadion gelaufen und sieht beim Spiel Deutschland gegen Armenien zu: Ist genauso passiert. zu - Foto: Imago

Ein Straßenhund bringt alles mit, was im modernen Fußball wichtig ist

Bleibt die Frage: Wie geht der armenische Fußballverband mit diesem unverhofften Geschenk für die Marketingabteilung um? Klar mag ein Straßenköter erst mal nicht das sein, was man im Sinn hat, wenn man an Maskottchen denkt. Aber fordert nicht die ganze (Fußball-)Welt, dass man dringend wieder mehr Straßenfußballer benötigt? Was wäre also näher als der Weg zum Straßenhund? Eben.

Ein Straßenköter verbindet all das, was im modernen Fußball gefragt ist: Coolness („Mir doch egal, wenn mich jetzt alle anglotzen“), Erfindungsreichtum („Gibt da so ein Loch im Stadionzaun, über das ich mich einschleiche“) und Weitsicht („Hoch gewinnen meine Armenier heute nicht. Zur zweiten Halbzeit pack ichs nach Hause.“)

Gar nicht auszudenken, wie der findige DFB-Marketingchef Oliver „Goldengoal“ Bierhoff diese Vorlage verwerten würde: Aus „Die Mannschaft“ würde „Die Straßenköters“, aus dem Hashtag #ZSMMN der Slogan #WUFF (Kurzform für „wieder unter den führenden Fußi-Teams“). Marketingtechnisch wäre das die Weltspitze.

