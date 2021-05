Wie der Hochzeitsantrag gelingt – oder eben nicht

Zwischen Aufregung und Euphorie: Ein Heiratsantrag gehört für viele zu den bewegendsten Momenten des Lebens. Sportler Frank Busemann machte seinen am schwersten Tag seines Lebens.

Jedes Jahr überlegen viele Männer und sicher auch einige Frauen, welcher denn der richtige Moment ist, um dem oder der Liebsten die Frage aller Fragen zu stellen. Vielleicht in der romantischen Form, während das glückliche Paar im Sonnenuntergang auf Koh Samui die Füße in den Sand streckt? Voller Euphorie nach dem gemeinsam erfolgreich abgeschlossenen Marathonlauf? Oder eher ganz nüchtern zuhause auf der Wohnzimmer-Couch?

Geeignete Momente gibt es viele, ungeeignete aber leider ebenso. Einen der ungünstigsten hatte der ehemalige deutsche Zehnkämpfer Frank Busemann gewählt – im Angesicht seiner schlimmsten Niederlage bei den Olympischen Spielen in Sydney 2000. Als er nach dem schlechtsten Diskuswurf seiner Karriere und dem Dahinscheiden aller Medaillenhoffnungen von seiner Freundin getröstet wurde, machte er ihr spontan den Antrag. Vor Freunden und Familienmitgliedern auf der Stadiontribüne. Getrieben von dem Wunsch, die tiefe Enttäuschung doch noch in etwas Freudvolles umzuwandeln.

Frank Busemann machte seinen Antrag bei den Olympischen Spielen 2000

Das hat nicht funktioniert. Die geplante Hochzeit ein Jahr später fand nicht statt. „Ich zerfiel in Selbstmitleid und lief permanent traurig durch die Gegend. Meine Freundin war damals der Blitzableiter Nummer eins“, erinnert sich Busemann jetzt in einem Interview an seinen „schlimmsten Tag“. Erst drei Jahre später folgte doch noch das Happy End.

Und die Lehre aus dieser Geschichte? Nicht jeder emotionale Ausnahmezustand auf großer Bühne ist für einen Antrag geeignet. Manchmal wäre die Wohnzimmer-Couch die bessere Wahl gewesen.

Lesen Sie dazu auch: Die Zehnkämpfer: Die Könige der Schmerzen