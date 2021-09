Wie einen der Sport auf die Wahl vorbereitet

Sportler sind vielleicht nicht die besseren Wähler - aber die geübteren. Außerdem haben sie Ahnung von Arbeit in Gremien, wie beispielsweise dem sagenumwobenen AFT.

Wahlen genießen an und für sich einen guten Ruf – wenn sie nicht gerade in Russland oder Syrien abgehalten werden. Sie vermitteln den Wählenden, an der Gestaltung der Zukunft teilhaben zu können. In der Politik ist dann oft die Rede von einer Richtungswahl. Wahlweise geht es nach rechts oder links. Seltsamerweise nie geradeaus. Wieder einmal ist es der Sport, der für das Leben schult.

Als Kapitän so etwas wie der Regierungschef: Manuel Neuer. Foto: Sven Hoppe, dpa

Nirgendwo anders wird derart exzessiv vom passiven und aktiven Wahlrecht Gebrauch gemacht wie in muffigen Umkleidekabinen oder angeranzten Partykellern. Jede F-Jugend bestimmt ihren Kapitän in streng geheimer Wahl. Auch hier wieder: Der Sport als Vorbild. Schon bevor mit Angela Merkel erstmals eine Frau das Land regierte, führten Mädchen Jungs auf die Felder, die die Welt bedeuten. Abstimmungen unter Sportlern weisen aber auch auf Probleme hin, die sich später bei politischen Wahlen ergeben können. Mädchen und Jungs setzen ihr Kreuz nur selten dort, wo es am ehesten Einsatz für das Allgemeinwohl verspricht. Meist trägt die Binde, wer am besten spielen kann. Wahlweise, wer am gekonntesten Furze nachahmen kann. Ähnliches wiederholt sich bei der Wahl des Klassensprechers, weshalb nicht näher darauf eingegangen wird.

Die Kubickisierung ist aus dem Sport lange bekannt

So können sich auch am Sonntag bei der Bundestagswahl noch all jene Hoffnung machen, die zwar verquere Vorstellungen von der Zukunftsgestaltung haben – dafür aber einen breitbeinigen Auftritt. Die Kubickisierung ist kein Phänomen der Moderne.

In Mannschaften wird aber nicht nur über Spielführerinnen und Spielführer abgestimmt. Kein Kreisklassist, der nicht einen Mannschaftsrat gebildet hätte. In etwa so etwas wie der Koalitionsausschuss. In diesem Gremium wird beschlossen, in welcher Gartenlaube das nächste Mannschaftsfest stattfindet und welche Brauerei die ehrenvolle Aufgabe erhält, das Team zu versorgen. Mit einer Vollversammlung gleichzusetzen wiederum ist die Mannschaftssitzung. Hier werden die Entscheidungen mit den am am weitesten reichenden Entscheidungen getroffen. Die UN kann vielleicht Sanktionen aussprechen, die Mannschaft beendet Karrieren. Wen das Team als Trainer ablehnt, darf sein Bier austrinken und das Vereinsheim verlassen. Besondere Erwähnung haben noch die Fachausschüsse verdient. Dabei ist dem Verteidigungsschuss ganz klar der AFT vorzuziehen. Der Abwehr-Festigungs-Trunk dient Taktik und Geselligkeit gleichermaßen. Wer hier standhaft bleibt, wäre auch in der Politik gut aufgehoben.