Glück für Eintracht-Fans: UEFA verhängt nur Geldstrafe

Die Europa League 2019 geht ins Viertelfinale und ein deutscher Club ist noch dabei: Eintracht Frankfurt trifft auf Benfica Lissabon. Nicht die einzige hochkarätige Partie. Wir sagen, welche Spiele wo und wann live in der Übertragung in Free-TV, Fernsehen und Live-Stream zu sehen sind. Sky oder DAZN sowie RTL oder RTL Nitro? Termine und Datum hier.

CL 2019

Champions League Viertelfinale: Termine, TV-Übertragung & Live-Stream

Die Champions League Viertelfinals 2019 stehen an - leider ohne deutsche Beteiligung. Dennoch gibt es spannende Duelle, bspw. spielt Liverpool gegen Porto und Manchester United gegen den FC Barcelona. Wir nennen Termine und sagen, wo die CL-Spiele live in der Übertragung in TV und Live-Stream zu sehen sein werden. Free-TV, Sky oder DAZN?