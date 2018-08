vor 19 Min.

Görges in Montréal im Achtelfinale ausgeschieden

Julia Görges ist beim Damen-Tennis-Turnier in Montréal im Achtelfinale ausgeschieden.

Die Wimbledon-Halbfinalistin aus Bad Oldesloe verlor gegen die Lettin Anastasia Sevastova mit 3:6, 6:7 (2:7).

Nach dem verlorenen ersten Satz machte es die 29-jährige Görges im zweiten Satz zunächst besser, am Ende musste sich die Zehnte der Weltrangliste aber nach 1:36 Stunden doch geschlagen geben und verpasste den Einzug in das Viertelfinale. Zuvor war in der kanadischen Metropole auch schon Wimbledonsiegerin Angelique Kerber in der zweiten Runde gescheitert. (dpa)



