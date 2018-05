vor 27 Min.

Golden State erzwingt Entscheidungsspiel gegen Houston Sport

Titelverteidiger Golden State Warriors hat das drohende Aus in den Playoffs der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gegen die Houston Rockets abwenden können.

Trotz eines 17-Punkte-Rückstands besiegte das Team um Superstar Stephen Curry den Rivalen aus Texas deutlich mit 115:86 (51:61) und hat sich durch den 3:3-Ausgleich in der Best-of-Seven-Serie in ein entscheidendes siebtes Halbfinalspiel gekämpft. Dies findet am Montag in Houston statt. Überragend bei den Gastgebern war Klay Thompson, der 35 Punkte erzielte. Für die Rockets waren 32 Zähler von Top-Star James Harden zu wenig. (dpa)

NBA-Playoffs

Spielstatistik

Themen Folgen