Golf

06:37 Uhr

Golf-Profi Martin Kaymer spielt lieber Ryder Cup statt Olympia

Plus Martin Kaymer verzichtet aus Pandemie-Gründen auf eine Reise zu den Olympischen Spielen. Dafür wird er Vize-Kapitän für das Team Europa beim Ryder Cup in den USA. Ab Donnerstag schlägt er beim Turnier in Eichenried ab.

Von Andrea Bogenreuther

Kurz vor den mit 1,5 Millionen Euro dotierten BMW International Open in München-Eichenried hat Deutschlands erfolgreichster Golf-Profi Martin Kaymer gleich mehrfach für Aufsehen gesorgt. Zum einen, weil er zwei Tage vor seiner ersten Turnierrunde am Donnerstag bekannt gegeben hat, dass er auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio verzichten wird. Der zweimalige Major-Sieger aus Mettmann entschloss sich trotz sportlicher Qualifikation mit Blick auf die Corona-Pandemie dazu, nicht nach Japan zu reisen.

