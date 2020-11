vor 1 Min.

Golf - Masters Tournament 2020: Datum, TV-Termine. Wann läuft die Übertragung im TV und Stream?

Das Masters Tournament 2020 im Golf: Hier finden Sie Infos zum Termin nach der Corona-Verschiebung und zur Übertragung im TV und Stream.

Das Masters Tournament 2020 im Augusta National Golf Club sollte schon im April stattfinden, wurde wegen der Corona-Pandemie aber auf November verschoben. In diesem Artikel gibt es die Infos rund um Datum, TV-Termine und Übertragung im TV und Stream.

1934 wurde das erste Masters im Augusta National Golf Club gespielt. Es ist das einzige Major, das immer auf demselben Platz gespielt wird. Nur während des Zweiten Weltkriegs pausierte die Veranstaltung von 1943 bis 1945. Erster Sieger wurde der Amerikaner Horton Smith. Die meisten Erfolge an der Magnolia Lane feierte US-Idol Jack Nicklaus. Sechs Titel gewann der " Golden Bear" genannte Nicklaus zwischen 1963 und 1986. Tiger Woods triumphierte fünf Mal beim Masters. Das Preisgeld liegt bei etwa 2 Millionen Dollar und als Trophäe gibt es ein grünes Jackett.

Golf - Masters Tournament 2020: Termin, Zeitplan, Datum und Uhrzeit

Das Masters Tournament in Augusta, Georgia ( USA ), sollte ursprünglich im April ausgetragen werden. Wegen der raschen Ausbreitung des Coronavirus wurde das Turnier allerdings verschoben. Nun soll es vom 12.-15. November 2020 stattfinden.

Major Turnier - Masters Tournament 2020 live in TV, Fernsehen & Stream: TV-Termine, Free-TV & Gratis-Stream

Die TV-Rechte am Golf in Deutschland und auch an den Major Turnieren sowie am Masters Tournament hält Sky samt Sky Sport 1. Golf-Fans können das Masters also live in TV, Fernsehen und Stream verfolgen - allerdings nicht im Free-TV und Gratis-Stream, sondern nur kostenpflichtig mit Anmeldung auf Sky und auf dem Live-Stream-Portal SkyGo. DAZN zeigt keinen Golf-Sport live in TV und Stream.

Sky hat die Live-Übertragung des Turniers folgendermaßen angekündigt:

Donnerstag, 12.11.20, ab 19 Uhr auf Sky Sport 1

Freitag, 13.12.20, ab 19 Uhr auf Sky Sport 1

Samstag, 14.11.20, ab 19 Uhr auf Sky Sport 1

Sonntag, 15.11.20, ab 16 Uhr auf Sky Sport 1

Majors im Golf - Masters Tournament 2020: Zeitverschiebung und Zeitunterschied

Augusta in Georgia ist 6 Stunden hinter Deutschland. Ist es bei uns also 13 Uhr am Mittag, so ist es in den USA in Georgia erst 7 Uhr am Morgen.

Masters Tournament 2020: Der Kurs / das Feld / der Golfplatz

Loch Name des Lochs Yards Par

Loch Name des Lochs Yards Par 1 Tea Olive 445 4

10 Camellia 495 4 2 Pink Dogwood 575 5

11 White Dogwood 505 4 3 Flowering Peach 350 4

12 Golden Bell 155 3 4 Flowering Crab Apple 240 3

13 Azalea 510 5 5 Magnolia 495 4

14 Chinese Fir 440 4 6 Juniper 180 3

15 Firethorn 530 5 7 Pampas 450 4

16 Redbud 170 3 8 Yellow Jasmine 570 5

17 Nandina 440 4 9 Carolina Cherry 460 4

18 Holly 465 4 Out

3,765 36

In

3,71 36









Insg.

7,475 72

Das sind die Sieger der letzten Jahre

Spieler Land Jahre Tiger Woods USA 1997 , 2001 , 2002 , 2005 , 2019 Patrick Reed USA 2018 Sergio García Spanien 2017 Danny Willett England 2016 Jordan Spieth USA 2015 Bubba Watson USA 2012 , 2014 Adam Scott Australien 2013 Charl Schwartzel Südafrika 2011 Phil Mickelson USA 2004 , 2006 , 2010 Ángel Cabrera Argentinien 2009 Trevor Immelman Südafrika 2008 Zach Johnson USA 2007 Mike Weir Kanada 2003 Vijay Singh Fiji 2000 José María Olazábal Spanien 1994 , 1999 Bernhard Langer Deutschland 1985 , 1993 Fred Couples USA 1992 Sandy Lyle Schottland 1988 Larry Mize USA 1987





