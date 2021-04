Golf Masters Tournament 2021 ab heute: Spielplan, Termin und Übertragung live im TV oder Stream

Das traditionsreiche Golfturnier Masters Tournament 2021 findet ab heute im Augusta National Golf Club in den USA statt. Alle Infos zu Spielplan, Termin und Uhrzeit sowie zur Übertragung live im Free-TV und Stream finden Sie hier.

Golf Masters Tournament 2021: Das Masters Tournament findet vom 8. April bis zum 11. April 2021 im Augusta National Golf Club, USA, statt. "The Masters" ist eines der vier Major-Turniere im Golfsport und ist Teil der PGA Tour in der Saison 21. Titelhalter ist seit 2020 Dustin Johnson aus den Vereinigten Staaten. Der Gewinner wird traditionell mit einem grünen Sakko, dem "Green Jacket", und einem lebenslangen Teilnahmerecht ausgestattet. Alle Infos zu den Terminen und Uhrzeiten des Turniers und zur Übertragung live im Free-TV und Stream finden Sie hier.

Masters Tournament 21: Zeitplan, Termin und Datum

Das Golf Masters Tournament findet traditionell wie jedes Jahr im April statt. Allein im Jahr 2020 wurde das Turnier aufgrund der Corona-Pandemie in den November verschoben. Es wird 2021 vom 8. April bis zum 11. April auf dem Golfplatz im Augusta National Golf Club ausgetragen. Die traditionsreichen Veranstaltungen wie das Champions-Dinner und der Par-3-Wettbewerb sind für den Dienstag und Mittwoch vor dem prestigeträchtigen Turnier terminiert.

Golfturnier "The Masters" 2021: live im Fernsehen und im Live-Stream

Die Rechte für die Übertragung des Masters Tournament Golfturnier 2021 liegen bei dem Münchner Pay-TV-Anbieter Sky. Auf Sky Sport können Fans das Turnier mit einem Abo-Vertrag verfolgen. Im Free-TV. wird das Turnier nicht übertragen. Sky Deutschland überträgt weiter alle Turniere der PGA Tour, der wichtigsten Golf-Tour der USA.

Ende 2020 gab Sky Deutschland die neue Partnerschaft mit Discovery zur Ausstrahlung bekannt. Neben Live-Rechten für Deutschland, Österreich und die Schweiz umfasst die Vereinbarung auch die TV-Übertragungsrechte über Kabel und Satellit, außerdem Internet-, IPTV- und Mobilrechte. Das sind die TV-Termine laut Sky:

Donnerstag, 8. April 2021: 16.45 Uhr bis 00.00 Uhr

Freitag, 9. April 2021: 16.45 Uhr bis 00.00 Uhr

Samstag, 10. April 2021: 17.45 Uhr bis 00.00 Uhr

Sonntag, 11. April 2021: 17.45 Uhr bis 00.00 Uhr

Masters Tournament 2021: Kurs, Feld und Golfplatz

Loch Name des Lochs Yards Par

Loch Name des Lochs Yards Par 1 Tea Olive 445 4

10 Camellia 495 4 2 Pink Dogwood 575 5

11 White Dogwood 505 4 3 Flowering Peach 350 4

12 Golden Bell 155 3 4 Flowering Crab Apple 240 3

13 Azalea 510 5 5 Magnolia 495 4

14 Chinese Fir 440 4 6 Juniper 180 3

15 Firethorn 530 5 7 Pampas 450 4

16 Redbud 170 3 8 Yellow Jasmine 570 5

17 Nandina 440 4 9 Carolina Cherry 460 4

18 Holly 465 4 Out

3,765 36

In

3,71 36









Insg.

7,475 72

Das Golf Masters Tournament: Tradition, Corona und Preisgeld

Seit 1934 findet das US Masters Tournament als eines der vier Major-Turniere im Golfsport jährlich statt. Das prestigeträchtige Turnier gilt unter den Profi-Sportlern zu den wichtigsten. Traditionell geprägt startet es am Dienstag vor Turnierbeginn mit dem sogenannten Champions Dinner. Der amtierende Sieger des Masters ist verantwortlich für die Zusammenstellung des Menüs. Feste Tradition ist zudem der Par-3-Wettbewerb, der einen Tag später, am Mittwoch vor dem Turnier, auf dem Par-3-Kurzplatz ausgetragen wird. Häufig birgt ein Sieg dort schlechte Vorzeichen: Der Sieger dieses Wettbewerbs hat noch nie das eigentliche Masters-Turnier gewonnen. Der Sieger des Masters erhält neben der lebenslangen Mitgliedschaft im Augusta National Golf Club zudem für ein Jahr das Green Jacket, einen Pokal sowie die lebenslange Einladung zum Champions-Dinner. Das Preisgeld steht 2021 noch nicht exakt fest, im vergangenen Jahr wurden 11,5 Millionen Dollar an die Bestplatzierten ausgeschüttet.

Die Organisatoren des Masters gaben im Januar bekannt, dass das Turnier 2021 mit Zuschauern ausgerichtet wird. Im vergangenen Jahr waren aufgrund der Corona-Pandemie keine Zuschauer zugelassen worden. Die Zuschauerzahl wird reduziert und es wird ein strenger Hygieneplan umgesetzt, ließen die Organisatoren wissen.

Golf Masters 21: Die Sieger und Gewinner der letzten Jahre

Der erste Gewinner des Turniers 1934 war der Amerikaner Horton Smith. Das Turnier fand durchgängig jährlich seit 1934 statt, allein in den Jahren von 1943 bis 1945 pausierte das Turnier aufgrund des 2. Weltkriegs. Jack Nicklaus konnte zwischen 1963 und 1986 am meisten Titel gewinnen. Tiger Woods gelang es bereits fünf Mal, das begehrte "Green Jacket" zu erspielen.

Spieler Land Jahr Dustin Johnson USA 2020 Tiger Woods USA 1997, 2001, 2002, 2005, 2019 Patrick Reed USA 2018 Sergio García Spanien 2017 Danny Willett England 2016 Jordan Spieth USA 2015 Bubba Watson USA 2012, 2014 Adam Scott Australien 2013 Charl Schwartzel Südafrika 2011 Phil Mickelson USA 2004, 2006, 2010 Ángel Cabrera Argentinien 2009 Trevor Immelman Südafrika 2008 Zach Johnson USA 2007 Mike Weir Kanada 2003 Vijay Singh Fiji 2000 José María Olazábal Spanien 1994, 1999 Bernhard Langer Deutschland 1985, 1993 Fred Couples USA 1992 Sandy Lyle Schottland 1988 Larry Mize USA 1987



