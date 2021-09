Golf

Vier Tage lang spielen Spitzen-Golfer in Neuburg

Golfprofi Hurly Long, Olympiateilnehmer in Tokio, wird beim Turnier der Challenge Tour im Golfclub Wittelsbach in Neuburg an der Donau abschlagen. Ab Donnerstag kämpfen dort 156 Spieler um den Sieg.

Plus Beim ersten Turnier der Challenge Tour im GC Wittelsbach ist wieder Publikum zugelassen. Zu den zahlreichen deutschen Spielern gehört auch Olympiateilnehmer Hurly Long.

Von Andrea Bogenreuther

Nach sechs Jahren ist es in Deutschland wieder soweit: Im Golfclub Wittelsbach in Neuburg an der Donau steigt von Donnerstag bis Sonntag ein Turnier der Challenge Tour. Auf einer Stufe niedriger als die European Tour treten auf dem Challenge-Tour-Level internationale Golf-Talente an, die Ambitionen haben, den Sprung in die großen Serien zu schaffen. Entsprechend spannend wird das Turnier für die 1500 Zuschauerinnen und Zuschauer werden, die gemäß den Corona-Bestimmungen und der 3G-Regel täglich auf dem Platz zugelassen sind.

