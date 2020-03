vor 17 Min.

Goretzka und Kimmich starten Initiative "We kick Corona"

Zwei Nationalspieler gehen in der Corana-Krise auf ihre Art "voran". Die Bayern-Profis Leon Goretzka und Joshua Kimmich starten die Spendenaktion "We kick Corona" - und öffnen den eigenen Geldbeutel.

Die Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich schauen in der weltweiten Corona-Krise nicht nur zu, sondern setzen mit ihren eigenen Möglichkeiten ein vorbildliches Zeichen.

Die beiden 25 Jahre alten Profis des FC Bayern München gründen die Initiative "We kick Corona" und spenden privat eine Million Euro für soziale und karitative Einrichtungen, wie sie am Freitag bekanntgaben.

"Auf dem Platz können wir jeden schlagen. Aber Corona schlagen wir nur gemeinsam!", betitelte Goretzka die Aktion. "Weil die Gesundheit über allem steht, ist jetzt Solidarität im Kleinen wie im Großen notwendig. Jeder kann helfen", begründete Kimmich sein Engagement.

"Joshua und ich haben uns überlegt, wie wir helfen können und unseren Beitrag leisten können. Wir haben eine Spendeninitiative namens "We kick Corona" gegründet, bei der ihr euch entweder auf Spendengelder bewerben könnt oder selbst zu Spendern werden könnt. Wir beide gehen voran und werden zusammen eine Million Euro spenden und hoffen natürlich, dass viele von euch dem Beispiel folgen werden", sagte Goretzka in einem 51 Sekunden langen Video, das er bei Twitter veröffentlichte. Es endet mit dem Satz: "Bis dahin, bleibt zu Hause, bleibt gesund - und dann sehen wir uns bald wieder."

Seine Video-Botschaft eröffnet der in Bochum geborene Profi mit einem "riesengroßen Dankeschön" an alle, "die aktuell in sozialen Vereinen, sozialen Einrichtungen, Arztpraxen oder Krankenhäusern alles dafür geben, um diese Situation zu meistern. Was ihr leistet, ist wirklich Wahnsinn!"

Bei der Hilfsaktion sollen karitative Vereine und soziale Einrichtungen aus allen gesellschaftlichen Bereichen im Mittelpunkt stehen. Das betreffe Einrichtungen "von der Tafel über medizinische Geräte in Krankenhäusern bis hin zur lokalen Obdachlosenhilfe oder Blutspendedienste".

Goretzka und Kimmich waren in dieser Woche schon Teil einer Gemeinschaftsaktion der deutschen Nationalmannschaft. Diese spendet 2,5 Millionen Euro für soziale Zwecke. Auch die DFB-Auswahl rief ihre Fans dazu auf, sich ebenfalls zu engagieren. "Wir müssen in solchen Zeiten aufeinander schauen", sagte Kapitän Manuel Neuer (33): "Wir alle sind ein ganz großes Team, nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch in unserer Gesellschaft." (dpa)

