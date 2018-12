Gressel triumphiert mit Atlanta in MLS-Finale

Einen überragenden 133:77 (64:43)-Kantersieg hat Basketball-Nationalspieler Daniel Theis in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA mit den Boston Celtics bei den Chicago Bulls gefeiert.

Aussicht und Siegchancen

Das bringt der Wintersporttag am Sonntag

In Pokljuka wollen Benedikt Doll und Franziska Preuß ihre guten Ausgangspositionen im Jagdrennen der Biathleten möglichst zu Podestplätzen nutzen. Bobpilot Francesco Friedrich strebt in Sigulda den zweiten Weltcup-Sieg im Zweier an.