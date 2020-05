vor 16 Min.

Greuther Fürth - HSV heute live im Free-TV und Stream: Übertragung, Ticker, Spielplan

Hamburg spielt in der 2. Liga am 17.5.20 gegen Greuther Fürth. Die Übertragung gibt es auch im Free-TV.

SpVgg Greuther Fürth vs. Hamburg live im Free-TV und Stream: Hier gibt es die Infos zur Übertragung heute am 17.5.20 und einen Liveticker, der Spielplan, Spielstand und Ergebnis bietet.

In der 2. Liga wird beim Fußball heute am 17.5.20 das Spiel Greuther Fürth gegen HSV live im TV und Stream gezeigt. Hier finden Sie die Infos zur Übertragung.

Welcher Sender zeigt die Partie Fürth - Hamburger SV live? Ausnahmsweise läuft die Konferenz der 2. Liga an diesem 26. und auch am kommenden 27. Spieltag im Free-TV auf Sky Sport News HD. Hier finden Sie die Infos und weiter unten im Artikel einen Live-Ticker, der kostenlos Spielstand, Ergebnis, Spielplan und Zweitliga-Tabelle bietet.

Greuther Fürth vs. HSV live im Free-TV und Stream - Übertragung und TV-Sender beim Fußball am Sonntag, 17.5.20

Wann spielt der HSV gegen Greuther Fürth? Hier die Infos im Überblick:

Spieltag: Sonntag, 17.5.20

Anpfiff: 13.30 Uhr

Free-TV/ Fernsehen : Sky Sport News HD

: Sky Sport News HD Pay-TV: Sky

Live-Ticker: bei uns weiter unten im Datencenter

Online-Stream: Sky Go

Highlights und Zusammenfassung: SPORT1, RTL NITRO, DAZN

Greuther Fürth gegen Hamburg live im Fernsehen: 2. Liga im TV und Live-Stream im Internet

In dieser Saison werden die Spiele der zweiten Bundesliga nicht kostenlos live übertragen: Alle Spiele können auf Sky live im Pay-TV gesehen oder über Sky Go gestreamt werden. Wird ein Spiel der 1. Bundesliga am Montagabend ausgetragen, spielt die 2. Liga automatisch ein zusätzliches Spiel Samstags. DAZN zeigt 40 Minuten nach jeder Partie Highlights der Begegnung, überträgt aber nicht live.

Die Anstoßzeiten bleiben unverändert:

Freitagsspiel, 2. Liga: 18.30 Uhr

Samstagsspiel, 2. Liga: 13 Uhr

Sonntagsspiel, 2. Liga: 13.30 Uhr

Montagsspiel, 2. Liga: 20.30 Uhr

Live-Ticker zu Hamburg: Ergebnis, Spielpan, Spielstand, Bundesliga-Tabelle

Gewinner, Verlierer, Sieg oder Niederlage: Wie der HSV spielt, welche Platzierung die Hamburger in der Tabelle der 2. Bundesliga belegen und ob der Verein den Aufstieg packt, erfahren Sie im Datencenter. Unser Live-Ticker liefert den aktuellen Spielstand beim HSV live, zeigt den Spielplan und die Veränderungen in der Tabelle direkt an.

HSV in der 2. Bundesliga live im TV, Stream und im Stadion

Der Hamburger SV machte Fußballidole wie Uwe Seeler und Felix Magath groß und spielte vor allem in den 80er Jahren mehr als erstklassig: Europapokal, DFB-Pokal und Deutsche Meisterschaft. Die Erfolge des HSV wechseln sich dennoch mit seinen Niederlagen ab. Der Verein, der 1919 aus einem Zusammenschluss von Hamburger FC, SC Germania und FC Falke hervorging, belegt in der ewigen Tabelle der Bundesliga (3-Punkte-Regel) weiterhin den vierten Platz hinter Bayern München, Werder Bremen und Borussia Dortmund.

Hamburger SV: Bundesliga-Gründungsverein spielt zurzeit in der 2. Liga

Zur Saison 2018/19 endete die 55-jährige Bundesliga-Geschichte des HSV: Der Fußballclub stieg erstmals aus der 1. Liga ab, die er als einer von 16 Vereinen mitgegründet hat. Seit dem kämpft der Hamburger SV um den Aufstieg. In der vergangenen Saison belegte der Verein elf Spieltage hintereinander den ersten Platz, um dann auf den vierten Platz abzurutschen und den Aufstieg zu verpassen. Ob der HSV in der Saison 2019/20 mehr als den Klassenerhalt schafft, verfolgen Sie bei der Übertragung der 2. Bundesliga live auf Sky oder DAZN .

