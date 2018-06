Größter Tennis-Erfolg für Marterer: Achtelfinale in Paris

Erst am Sonntag wird sich entscheiden, ob Manuel Neuer bei der WM in Russland dabei ist. Gegen Österreich soll der lange verletzte Bayern-Torwart spielen.

Boxen live

Tyson Fury gegen Sefer Seferi im Live-Stream sehen

Nach dreijähriger Boxpause steigt Tyson Fury wieder in den Ring: Am 9. Juni boxt der Ex-Weltmeister gegen Sefer Seferi. So sehen Sie den Kampf im Live-Stream.