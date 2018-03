HSV-Coach Titz trainiert erneut mit 33 Akteuren

Das Gefühl kennt Andrea Rothfuss schon: Die Monoskifahrerin gewinnt in Pyeongchang bereits ihre vierte Silbermedaille. Auch Andrea Eskau jubelt wieder. Bei Anna Schaffelhuber und Anna-Lena Forster beginnt die Fehlersuche.

Weltcup-Finale

Vonn gewinnt Abfahrt in Are - Rebensburg 4.

Are (dpa) - Skirennfahrerin Lindsey Vonn hat beim Weltcup-Finale in Are die Abfahrt gewonnen und ist dank ihres 82.