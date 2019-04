16:29 Uhr

HSV - RB Leipzig live in TV und Stream sehen - so klappt's

Das Spiel zwischen Hamburg und RB im DFB-Pokal Halbfinale ist live in der ARD im Free-TV und auf Sky bzw. SkyGo zu verfolgen. HSV - Leipzig live in TV und Stream sehen.

HSV - Leipzig live in TV und Stream sehen: Wo kann ich heute Abend das Halbfinale im DFB-Pokale zwischen dem Hamburger SV und RB Leipzig live in TV und Live-Stream sehen? Kommt es nur auf Sky oder DAZN oder auch im Free-TV auf ARD und/oder ZDF?

Hamburger SV - RB Leipzip lautet das erste Halbfinal-Spiel im DFB-Pokal 2019. Wir sagen, wann und wie Sie HSV - Leipzig live in TV, Fernsehen und Stream sehen können und verraten, ob das Spiel auch im Free-TV kommt oder nur auf Sky bzw. DAZN.

DFB-Pokal Halbfinale heute Abend am Dienstag, 23. April 2019

Die Favoritenrollen sind eindeutig verteilt: Der ehemals international renommierte HSV ist der klare Außenseiter, der noch immer neue Fußball-Club RB Leipzig der klare Favorit. Die Spiele der letzten Wochen sprechen eine deutliche Sprache, die Coaches reden auch nicht um den heißen Brei herum. So sagt Leipzigs Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick: "Der Schein trügt nicht, das sind Ergebnisse, die sich genau so zugetragen haben." Der Trainer des Hamburger SV, Hannes Wolf, sagte: "Wir wollen nicht zu viel träumen."

Mögliche Aufstellung Hamburger SV: Pollersbeck – Bates, Papadopoulos, van Drongelen – Sakai, Jung, Mangala, Douglas Santos - Holtby – Lasogga, Wintzheimer

Pollersbeck – Bates, Papadopoulos, van Drongelen – Sakai, Jung, Mangala, Douglas Santos - Holtby – Lasogga, Wintzheimer Mögliche Aufstellung RB Leipzig: Gulacsi – Klostermann, Konate, Orban, Halstenberg – Kampl – Laimer, Sabitzer – Forsberg – Werner, Poulsen

Gulacsi – Klostermann, Konate, Orban, Halstenberg – Kampl – Laimer, Sabitzer – Forsberg – Werner, Poulsen Stadion: Volksparkstadion

Volksparkstadion Anpfiff HSV - RB: 20.45 Uhr

Hamburger SV (HSV) - RB Leipzig live in TV und Stream sehen - Free-TV?

Hamburger SV - RB Leipzig , 23.4.2019, 20.45 Uhr, live auf ARD im Free-TV und Stream sowie auf Sky und SkyGo

, 23.4.2019, 20.45 Uhr, und Stream sowie auf Sky und SkyGo SV Werder Bremen - FC Bayern München, 24.4.2019, 20.45 Uhr, live auf ARD im Free-TV und Stream sowie auf Sky und SkyGo

Hamburger SV - RB Leipzig live in TV, Fernsehen und Stream sehen

Traditionell überträgt das Erste (ARD) pro DFB-Pokal Spieltag eine Partie. So auch heute (Dienstag, 23.4.2019) HSV - Leipzig und morgen (Mittwoch, 24.4.2019) Werder Bremen - FC Bayern. Beide Spiele sind live in TV und Stream in der ARD und der ARD-Mediathek zu sehen und somit im Free-TV. Während Sky und SkyGo ebenfalls den DFB-Pokal zeigen, bringt DAZN keine Live-Übertragung.

HSV - Leipzig: Personal-Debatten begleiten das DFB-Pokal-Spiel

Leipzig-Stürmer Yussuf Poulsen hofft bis heute, dass Nationalstürmer Timo Werner in Leipzig bleibt. "Timo und ich, das ist eine super Partnerschaft und ich wünsche mir natürlich, dass er hier bleibt." Der Kontrakt von Timo Werner beim Bundesligisten aus Sachsen geht noch bis Ende Juni 2020. Der Geschäftsführer von RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, hatte zuletzt angedeutet, dass Werner seinen Vertrag erst einmal nicht verlängern wolle und somit die Roten Bullen im Transferfenster im Sommer verlassen könnte.

Ergebnisse Viertelfinale DFB Pokal: So kamen Hamburg und RB in das Halbfinale

Dienstag 02.04.2019

18:30 Uhr SC Paderborn 07 : Hamburger SV 0:2 (0:0)

20:45 Uhr FC Augsburg : RB Leipzig 1:2 (0:0 / 1:1) (n.V.)

Mittwoch 03.04.2019

18:30 Uhr Bayern München: 1. FC Heidenheim 5:4 (1:2)

20:45 Uhr FC Schalke 04 : Werder Bremen 0:2 (0:0)

