HSV - Sandhausen in der 2. Liga: Live-Ticker und Übertragung live im TV und Stream

Am 6. Spieltag der 2. Bundesliga ist heute der SV Sandhausen beim Hamburger SV zu Gast. Die Tabelle in Liga 2 führt derzeit Jahn Regensburg an. Alle Informationen zur Übertragung des Samstagsspiels live im TV und Stream haben wir hier für Sie. Außerdem finden Sie im Artikel auch einen Live-Ticker mit Infos zur Aufstellung sowie allen Highlights des Spiels.

Hamburger SV- SV Sandhausen: Wann ist Anstoß in der 2. Bundesliga? Termin und Uhrzeit

Hamburg trifft heute am 11. September 2021 auf den SV Sandhausen. Die Uhrzeit für den Anstoß an diesem Termin ist 20.30 Uhr.

Spiel HSV gegen Sandhausen: Übertragung im Free-TV und Live-Stream?

Die Spiele der zweiten Bundesliga werden in ganzer Länge nicht im Free-TV übertragen - bis auf wenige Ausnahmen. Bei ARD, ZDF und Sport1 gibt es jedoch jeweils online Clips von allen Spielen zu sehen.

Die Übertragung der 2. Bundesliga übernimmt der Pay-TV Sender Sky. Darüber hinaus gibt es die Freitags- und Sonntagsspiele auch beim Streaming-Dienst DAZN zu sehen. Einige Begegnungen lassen sich bei Sat.1 und Sport1 gratis - das Spiel zwischen dem HSV und Sandhausen gehört jedoch nicht dazu.

Hier die wichtigsten Informationen zum Spiel im Überblick:

Spiel: Hamburger SV vs. Sandhausen , 6. Spieltag der 2. Bundesliga 2021/22

vs. , 6. Spieltag der 2. Bundesliga 2021/22 Datum: Samstag, 11. September 2021

Samstag, 11. September 2021 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Volksparkstadion, Hamburg

Volksparkstadion, Übertragung im Pay-TV: Sky

Liveticker zu Hamburg - Sandhausen: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle, Spielplan der 2. Bundesliga 2021/22

Unser Datencenter bietet ausführliche Informationen zum Verlauf der Saison 2021/22 in der zweiten Bundesliga. Dazu gehören aktuelle Infos zu den Spielen, die aktuellen Tabellenplatzierungen und alle Ergebnisse der Begegnungen in der zweiten Klasse des deutschen Fußballs. Darüber hinaus liefert der Live-Ticker zu den jeweiligen Spielen Infos zur Aufstellung, den Toren, den Chancen und den Highlights. Wann wird ausgewechselt? Welcher Spieler hat eine gelbe oder rote Karte erhalten? Mit unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Hamburger SV vs. SV Sandhausen - Bilanz und Infos

Laut des Online-Portals fußballdaten.de sind sich die beiden Mannschaften bisher sechs Mal begegnet. Das erste Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem SV Sandhausen fand am 12. August 2018 in der 2. Bundesliga statt. Damals konnte sich Hamburg mit 3:0 durchsetzen. In der Bilanz liegen die Hamburger insgesamt vorne: Von 6 Spielen gewannen die Hamburger drei, zwei Mal trennten sich die Mannschaften unentschieden und zwei der Partien konnte der SV Sandhausen für sich entscheiden.

Aktuell läuft es für beide Mannschaften in der 2. Liga nicht optimal. Hamburg steht auf Tabellenplatz 10 und konnte in fünf Partien der aktuellen Saison nur einen Sieg erspielen. Drei Mal reichte es immerhin für ein Unentschieden. Sandhausen belegt den 14. Platz der Tabelle und gewann ebenfalls eine Partie, spielte ein Mal Unentschieden und musste drei Niederlagen hinnehmen. Ein Sieg im heutigen Match wäre also für beide Mannschaften wichtig. (AZ)