HSV - Stuttgart heute im DFB-Pokal 2019/20 live im TV und Live-Stream

Heute am Dienstag, 29.10.2019, trifft der HSV auf den VfB Stuttgart. Wir verraten Ihnen, wo Sie die Partie der Runde 2 beim DFB-Pokal live sehen können: Infos zu Übertragung im Live-Stream, Free-TV und Pay-TV.

Das Duell Hamburger HSV - VfB Stuttgart steht heute am Dienstag, 29.10.19, in Runde 2 beim DFB-Pokal 2019/20 an. Zuletzt hatte der HSV Stuttgart in der Bundesliga mit 6:2 abgefertigt.

Verfolgen Sie das DFB-Pokalspiel der Mannschaft um Trainer Dieter Hecking live im Fernsehen & Live-Stream: Wann der Anpfiff ist, welcher TV-Sender die Partie überträgt und über welchen kostenlosen Live-Stream Sie beim Spiel des HSVs mitfiebern können, erfahren Sie hier.

DFB-Pokal live: HSV - Stuttgart im TV und Live-Stream sehen

Wie sich der HSV in Runde 2 schlägt, sehen Sie im Pay-TV auf Sky oder online im Live-Stream. Eine Übertragung im Free-TV gibt es nicht.

Wann? 29. Oktober 2019: Hamburger SV vs. VfB Stuttgart

29. Oktober 2019: vs. Anpfiff: 18:30 Uhr

18:30 Uhr Free-TV: keine Übertragung

keine Übertragung Pay-TV: Sky Sport 2 ab 18:00 Uhr in der Konferenz

Sky Sport 2 ab 18:00 Uhr in der Konferenz Live-Stream: Sky Go & Sky Ticket

Ergebnisse der Spiele des HSV im DFB-Pokal 2019/20

Lesen Sie hier die Spielergebnisse, Gegner und Spieldaten des HSV im DFB-Pokal:

1. Hauptrunde , 11. August 2019: Chemnitzer FC - Hamburger SV 7:8 n.E.

, 11. August 2019: - 7:8 n.E. 2.Hauptrunde , 29. Oktober 2019: Hamburger SV - VfB Stuttgart

, 29. Oktober 2019: - Achtelfinals , 04. & 05. Februar 2020

, 04. & 05. Februar 2020 Viertelfinals , 03. & 04. März 20.20

, 03. & 04. März 20.20 Halbfinals , 21. & 22. April 2020

, 21. & 22. April 2020 Endspiel , 23. Mai 2020

Hamburg gegen Stuttgart: 2. Runde DFB-Pokal im Fernsehen & Live-Stream schauen

Die Spiele der 2. Runde des DFB-Pokals am 29. & 30. Oktober werden auf dem Pay-TV-Sender Sky live und in der Konferenz übertragen. Streamen können Fußball-Fans über die kostenpflichtigen Live-Stream Angebote Sky Go oder Sky Ticket. Ausgewählte Partien werden außerdem live im Free-TV der ARD oder Sport1 übertragen. Auf ZDF läuft kein Spiel live im Fernsehen und auch der kostenpflichtige Streaming-Dienst DAZN überträgt kein DFB-Pokalspiel live. Hier erfahren Sie mehr zu den Übertragungen der 2. Runde des DFB-Pokals: Runde 2 des DFB-Pokals 2019/20 live im Fernsehen, Free-TV & Live-Stream sehen

Der Hamburger SV: Der letzte DFB-Pokalsieg liegt über 30 Jahre zurück

Den DFB-Pokal hat der HSV zuletzt 1986/87 zum dritten Mal gewonnen. Letzte Saison wurde die Mannschaft aber immerhin Zweiter: Sie schied im Halbfinale mit 1:3 gegen RB Leipzig aus. Auch in der Bundesliga konnte sich der HSV nicht durchsetzen und stieg 2018 nach 55 Jahren Ligazugehörigkeit in die 2. Bundesliga ab.

Die Entstehung des bekannten HSV

Der Hamburger SV, wie man ihn heute kennt, entstand 1919 aus drei Vereinen. Der damalige Hamburger SV schloss sich mit dem FC Falke und der SC Germania zusammen und wählte die Vereinsfarben blau-weiß-schwarz. Der älteste der drei Stammvereine, der Sport-Club Germania, wurde allerdings bereits 1887 gegründet. Heute zählt der HSV über 81.000 Mitglieder und 700.000 Abonnenten auf Facebook.

