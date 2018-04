vor 21 Min.

HSV hat ein Vorbild Sport

Gladbach rettete sich einst in gleicher Lage

Für die angestrebte Last-minute-Rettung in der Bundesliga dient dem Hamburger SV Borussia Mönchengladbach als Vorbild. In der Saison 2010/11 rettete Trainer Lucien Favre das Team vom Niederrhein, das vom 29. Spieltag an 13 Zähler aus den letzten sechs Spielen holte und seinen Fünf-Punkte-Rückstand auf den Relegationsrang wettmachte. „Die Borussia hat es uns vorgemacht. Das ist unser großes Beispiel, dass wir es auch schaffen können“, sagte HSV-Direktor Sport, Bernhard Peters, nach dem 3:2 über Schalke 04. Durch den Erfolg zog der HSV in der Tabelle am 1. FC Köln vorbei und verkürzte den Abstand auf den Drittletzten FSV Mainz 05 auf fünf Zähler. Der überzeugende Erfolg über Schalke soll der Auslöser für die HSV-Trendwende nach zuvor 15 Partien ohne Sieg sein. (dpa)

