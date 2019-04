HSV verliert gegen Union Berlin und ist jetzt nur noch Vierter

Mercedes dominiert weiter die Formel 1. In einem spannungsarmen Rennen in Baku gewinnt Valtteri Bottas vor Lewis Hamilton. Für Sebastian Vettel bleibt nur Platz drei.

Formel 1

Vettel geschlagen: Wieder Mercedes-Doppelerfolg in Baku

