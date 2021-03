vor 16 Min.

Haarige Sache: Diese Frisuren sind besonders torgefährlich

Am Montag öffnen nach zweieinhalb Monaten Auszeit die Friseursalons. Kleiner Tipp: Eine Studie zeigt, welchen Haarstil die Torjäger der Bundesliga bevorzugen.

Von Florian Eisele

Reden wir nicht lange drum herum. Für die Freunde des gepflegten Haupthaars fallen heute Weihnachten, Ostern und Geburtstag auf einen Tag: Die Friseure öffnen wieder. Nach fast drei Monaten des Lockdowns, in denen die Salons schließen mussten und die Frisuren völlig aus der Form gerieten, wird ab heute wieder geschnitten, gewaschen und gelegt.

Für die Glücklichen, die einen Termin innerhalb der ersten Woche ergattert haben, stellt sich nur die Frage, in welche Form die zuletzt unkontrolliert gewachsene Haarmatte gebracht werden soll. Vielleicht gibt auch hier der Fußball wieder Orientierungshilfe.

Wer Tore schießen will, braucht ausrasierte Schläfen

Weil jeder so aussehen will wie der Lieblingskicker, feierten schon Tätowierer goldene Zeiten – gut möglich, dass auch bei der Frise die Profis Pate stehen. Wie praktisch, dass es dazu jetzt eine Untersuchung der Online-Plattform Wettbasis gibt, welche Frisuren besonders torgefährlich sind. Diese Studie hat ergeben: Wer aussehen will wie ein Torjäger, braucht ausrasierte Schläfen – den sogenannten Undercut.

In der aktuellen Spielzeit wurden über 180 Treffer von Spielern erzielt, die damit in etwa so aussehen wie André Silva von Eintracht Frankfurt. Auf den weiteren Plätzen folgen Kurzhaarschnitt und Bürstenschnitt. Die gefährlichste Haarfarbe ist Braun: Fast die Hälfte der Bundesliga-Buden geht auf die Rechnung von Profis mit dieser Farbe. Also: Fußball-Fans, die ihr einen Friseur-Termin habt – ihr wisst, was zu tun ist.

Die wenigsten Tore gingen auf das Konto von glatzköpfigen Profis

Und das sei auch noch gesagt: Wer Glatze trägt, war zwar in den fast drei Monaten der Gewinner – hat bei den Toren aber schlichtweg nichts zu melden. Gerechtigkeit muss sein.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen