Hackerangriff? Garmin-Nutzer können nicht auf ihre Geräte zugreifen

Wie das Unternehmen mitteilt, handele es sich um einen Systemausfall. Jedoch wird über einen Hackerangriff spekuliert. Sind die Daten der Garmin-Nutzer sicher?

Wer sich als Nutzer einer Garmin-Sportuhr aktuell mit der Firmen-Cloud verbinden möchte, bekommt eine Nachricht, dass Wartungsarbeiten im Gange seien. Diese Störung soll bereits seit Mittwoch andauern. Auf der Webseite des Unternehmens heißt es dazu: "Wir haben aktuell einen Systemausfall, der auch Garmin Connect betrifft. Als Folge dessen ist die Garmin Connect Webseite und App aktuell nicht erreichbar."

Während also Garmin selbst von einer Störung spricht, wird an anderen Stellen über einen möglichen Hackerangriff spekuliert. Denn neben dem Verbindungsproblem sind auch die Telefonanlage und der gesamte Support des Unternehmens betroffen. So heißt es auf der Webseite weiter: "Der Ausfall betrifft auch unseren Support inkl. Telefon, E-Mail und Chat."

Garmin: Steckt ein Hackerangriff hinter der Störung?

Das Unternehmen beteuert jedoch auf Nachfrage der Zeitschrift Triathlon, dass die Server aus Sicherheitsgründen heruntergefahren worden seien. Thomas Lenz von Garmin Deutschland in München kann nicht erklären, warum ein sicherheitsrelevantes Herunterfahren der Dienste notwendig wurde. "Die entsprechenden Leute arbeiten daran, das Problem zu beheben. Das gab es aber noch nie. Insofern lässt sich auch nicht vorhersagen, wie lange es dauern wird, bis alles wieder normal läuft", sagte er Triathlon.

Gleichzeitig zeigen sich viele Nutzer besorgt darüber, was mit ihren Daten geschehen könnte. Immerhin sammeln die Fitnessbänder und Sportuhren Daten wie Namen, Trainingseinheiten und den Fitnesszustand des Inhabers. Lenz beteuert gegenüber Triathlon, dass die Daten sicher seien.

Angeblich soll der Systemausfall bis Samstag behoben sein. In der Vergangenheit wurde immer wieder von IT-Experten und Datenschützer gefordert, dass Fitnessdaten auf fremden Servern besser geschützt werden müssen oder besser erst gar nicht auf fremden Servern landen. (AZ)

