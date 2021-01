vor 18 Min.

Halbfinale der Handball-WM 2021: Termin, Spielplan & Übertragung live im Free-TV und Live-Stream

Die Handball-WM 2021 dauert vom 13. Januar bis zum 31. Januar 2021. ... Sie das spannende Halbfinale in Ägypten nicht verpassen, finden Sie hier Informationen zum Termin, den Mannschaften und der Übertragung in TV und Online-Stream.

Halbfinale Handball-WM 2021: Bei der letzten Handball-WM 2019 erreichte Deutschland den 4. Platz und sicherte sich keine Medaille. Es gewann Dänemark vor Norwegen und Frankreich. Wer diesmal einen Platz auf dem Treppchen ergattert, ob es dem deutschen Handball-Kader gelingt in das Halbfinale am 29. Januar 2021 einzuziehen, erfahren Sie hier. Beim Halbfinale der Handball-WM treffen die Gewinner der Viertelfinals in Kairo aufeinander. Wir informieren Sie, welche Mannschaften sich im Halbfinale der Handball-WM 2021 messen und liefern Infos zum konkreten Spielplan sowie den Terminen und wo die Partien live in Fernsehen, Free-TV und Live-Stream zu sehen sind.

Halbfinale der Handball-WM 2021: Termin, Uhrzeit und Spielplan

29. Januar 2021, 17.30 Uhr: Sieger 1. Viertelfinale – Sieger 2. Viertelfinale

29. Januar 2021, 20.30 Uhr: Sieger 3. Viertelfinale – Sieger 4. Viertelfinale

Live TV-Übertragung & Live-Stream des Halbfinales der Handball-WM 21

Die Partien der Handball-WM 2021 in Ägypten sind allesamt bei Sportdeutschland.TV kostenpflichtig zu sehen. Steht die deutsche Nationalmannschaft im Halbfinale, wird das Spiel zudem von ARD oder ZDF im Free-TV oder Live-Stream übertragen. Die Sender teilen sich die Übertragungsrechte der Partien von Deutschland.

Modus und News der Handball-WM 2021 in Ägypten

Diese Handball-WM unterscheidet sich von den bisherigen: Es treten erstmalig 32 Mannschaften gegeneinander an. Um den Titel nach Hause zu holen, müssen sich die Teams zunächst in der Vorrunde beweisen. Aus den acht Gruppen qualifizieren sich jeweils die drei besten Mannschaften. Diese 24 Teams werden in der Hauptrunde in vier Sechsergruppen eingeteilt und kämpfen um den Einzug ins Viertelfinale. Hier spielen die ersten zwei Mannschaften jeder Gruppe gegeneinander. Die Gewinner sind schließlich im Halbfinale am 29. Januar 2021 zu sehen. Die Entscheidung über den Sieger der Handball-WM 2021 fällt am 31. Januar 2021 im Finale.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen