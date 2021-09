Hallescher FC - 1860 München in der 3.Liga: Übertragung live im TV und Stream

In der 3. Liga treffen am Sonntag der Hallescher FC und 1860 München aufeinander. Alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream haben wir hier für Sie.

Die 20 Mannschaften der 3. Liga spielen bereits seit Ende Juli in der Saison 2021/22. Während in der Bundesliga an diesem Wochenende der 4. Spieltag ansteht, sind die Vereine der 3. Liga schon bei Spieltag 8 angekommen. Am Sonntag steht das Match zwischen dem Hallescher FC und 1860 München an.

Wie Sie das Spiel live im TV und Stream ansehen können, welcher Sender die Partie zeigt und alle Infos zur Übertragung haben wir in diesem Artikel für Sie.

Hallescher FC - 1860 München: Termin und Uhrzeit für den Anstoß in der 3. Liga

1860 München ist am Sonntag, den 12. September 2021, beim Hallescher FC zu Gast. Anpfiff des Spiels ist um 13 Uhr in der Erdgas Sportarena in Halle.

Hallescher FC vs. 1860 München: Übertragung im TV und Live-Stream beim Fußball – auch gratis im Free-TV?

Einige Spiele von 1860 München gibt es auch live im Free-TV im BR zu sehen, die Partie zwischen dem Hallescher FC und 1860 München überträgt der Bayerische Rundfunk jedoch nicht. Die Begegnung zwischen dem Hallescher FC und den Sechzgern lässt sich also nur im Pay-TV verfolgen. Wie und wo Sie das Spiel live im TV und Stream ansehen können, verrät Ihnen die folgende Übersicht:

Spiel: Hallescher FC gegen 1860 München , 8. Spieltag der 3. Liga 2021/22

gegen , 8. Spieltag der 3. Liga 2021/22 Datum: Sonntag , 12. September 2021

Sonntag , 12. September 2021 Uhrzeit: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Ort: Erdgas Sportarena, Halle

Erdgas Sportarena, Halle Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Übertragung im Live-Stream: kostenpflichtig bei Magenta Sport

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch

Übertragung der 3. Liga 2021/22 live im TV und Stream

Wie in den vergangenen Jahren üblich werden auch 2021/22 alle Spiele der 3. Liga live auf Magenta Sport übertragen. Der kostenpflichtige Streamingdienst der Telekom bietet die Livestreams der Spiele für Smart-TVs, im Browser und auf mobilen Endgeräten an. Alle Spieltage mit parallel laufenden Begegnungen gibt es zusätzlich auch in der Konferenzschaltung zu sehen.

Manche Spiele der 3. Liga werden darüber hinaus auch live im Free-TV gesendet. Insgesamt 86 der 380 Partien laufen auf den dritten Programmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Mindestens zwei Partien pro Spieltag werden von den Landesrundfunkanstalten live ausgestrahlt. In der Regel übertragen die Sender die Spiele von Vereinen, die im gleichen Bundesland liegen – für 1860 München übernimmt also der Bayerische Rundfunk die Übertragung.

Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung der 3. Liga auf einen Blick:

Magenta Sport : Alle Spiele der 3. Liga live im Stream

: Alle Spiele der 3. Liga live im Stream Free-TV: 86 Spiele, 2 pro Spieltag live bei SR, WDR , HR MDR, SWR , BR , NDR oder ARD

Hallescher FC gegen 1860 München: Bilanz bisheriger Spiele

Die beiden Mannschaften sind laut fußballdaten.de bisher zehn Mal gegeneinander angetreten. Das erste Mal 1991 in der 2. Bundesliga Süd, die in der Saison 91/92 in die Bereiche Nord und Süd aufgeteilt wurde. Von den zehn Begegnungen der beiden Vereine konnte der Hallescher FC nur eine für sich entscheiden: 2019 am 34. Spieltag der 3. Liga gewann die Mannschaft aus Halle mit 3:0 gegen 1860. Fünf Spiele gewann 1860 München und vier Mal trennten sich die Vereine mit einem Unentschieden. (AZ)