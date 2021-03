15:19 Uhr

Handball: Algerien vs. Deutschland heute live im Gratis-Stream sehen - Übertragung der Olympia-Quali

Trainer Alfred Gislason will mit Deutschland die Olympia-Quali schaffen. Das Spiel gegen Algerien wird heute im Live-Stream übertragen.

Bei der Olympia-Quali im Handball tritt Deutschland heute gegen Algerien an. Die Übertragung gibt es am Sonntag kostenlos im Live-Stream.

Beim Handball-Spiel Algerien - Deutschland geht es für das DHB-Team heute am 14. März 2021 um die Qualifikation für Olympia. Das Duell lässt sich am Sonntag gratis im Live-Stream verfolgen - eine Übertragung im TV gibt es hingegen nicht.

Deutschland muss bei dem Mini-Turnier mit vier Mannschaften in Berlin mindestens den zweiten Platz belegen, um bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei zu sein. Nach Schweden und Slowenien ist Algerien der dritte und letzte Gegner.

Hier bekommen Sie die Infos, bei welchem Sender es die Übertragung des Spiels Algerien - Deutschland live im Online-Stream gibt.

Algerien - Deutschland heute live im Gratis-Stream: Handball-Übertragung und Sender

Das sind die wichtigsten Infos zur Partie:

Spiel : Algerien - Deutschland (Handball-Olympia-Qualifikation)

: - (Handball-Olympia-Qualifikation) Termin : Sonntag, 14. März 2021

: Sonntag, 14. März 2021 Uhrzeit: 15.45 Uhr (Übertragung beginnt um 15.30 Uhr)

15.45 Uhr (Übertragung beginnt um 15.30 Uhr) Übertragung im Free-TV: keine

keine Übertragung im Live-Stream: Online-Stream des ZDF (Link zur ZDF-Seite).

Gari Paubandt und Markus Baur begleiten das Duell Algerien gegen Deutschland als Kommentatoren. Außerdem sind Yorck Polus als Moderator und Sven-Sören Christophersen als Experte dabei.

Olympia-Quali: DHB-Spiele live im Fernsehen und Online-Stream - Spieplan und TV-Termine

Das Spiel Algerien - Deutschland läuft nicht live im Free-TV - im Gegensatz zu den ersten beiden Partien der DHB-Mannschaft bei der Olympia-Quali. Am Freitag war die Partie gegen Schweden kostenlos im Fernsehen in der ARD zu sehen, das Duell gegen Slowenien am Samstag wurde vom ZDF im Free-TV gezeigt.

Hier finden Sie nochmal den kompletten Überblick über den Spielplan beim Handball-Turnier:

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 12.3.21 15.15 Uhr Deutschland Schweden 12.3.21 17.45 Uhr Algerien Slowenien 13.3.21 15.35 Uhr Deutschland Slowenien 13.3.21 18.00 Uhr Schweden Algerien 14.3.21 15.45 Uhr Algerien Deutschland 14.3.21 18.15 Uhr Schweden Slowenien

Handball live: Algerien gilt gegen Deutschland als Außenseiter

Schweden und Slowenien gelten als spielstarke Mannschaften, während Algerien als Außenseiter in das Handball-Turnier geht. Die Mannschaft belegte bei der Handball-WM 2021 im Januar nur Platz 22. Deutschland mit Trainer Alfred Gislason beendete die Weltmeisterschaft allerdings auch nur auf Rang zwölf, was für das DHB-Team ein historisch schlechtes Ergebnis war.

Insgesamt werden im Handball an diesem Wochenende sechs Tickets für Olympia vergeben. Beim Turnier mit Deutschland geht es um zwei davon. Es laufen parallel aber noch zwei weitere Turniere mit jeweils vier Mannschaften.

Auch dort qualifizieren sich jeweils die besten beiden Teams für die Olympischen Spiele in Japan. In Montenegro treten Brasilien, Chile, Norwegen und Südkorea an. Beim dritten Turnier spielen Frankreich, Kroatien, Portugal und Tunesien gegeneinander. (sge)

Infos zu den anderen Deutschland-Spielen:

