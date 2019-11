17:56 Uhr

Handball-Bundesliga: Spielplan, Live-TV, Termine

Die laufende Saison der Handball-Bundesliga begeistert die Fans. Aber wo kann man sie live verfolgen? Wir verraten, wo Sie Handball live in der TV-Übertragung, im Fernsehen und Live-Stream verfolgen können. Im Free-TV oder auf DAZN oder Sky?

Sie möchten die Spiele der Handball-Bundesliga 2019/2020 live im TV und Stream verfolgen? Wir verraten Ihnen hier, welcher Fernsehsender die Partien live im TV, im Stream überträgt. Außerdem geben wir Ihnen alle anderen Infos rund um die Übertragung: Live-Infos, Spielplan, Zeitplan plus Uhrzeit und Datum der aktuellen Saison als Übersicht.

Die Handball-Bundesliga der Herren (offizieller Name: Liqui Moly Handball-Bundesliga) ist seit 1966 die höchste Spielklasse im deutschen Handball. Sie ist als GmbH organisiert und hat ihren Sitz in Köln. 18 Mannschaften gehören ihr an.

Handball-Bundesliga 2019/20 im Live-TV, Fernsehen und Live-Stream: Free-TV oder DAZN bzw. Sky?

Handball-Bundesliga live in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen? Alle 306 Spiele der Handball-Bundesliga sind live im Pay-TV auf Sky bzw. im Stream auf SkyGo zu sehen. Außerdem bietet Sky an sogenannten Hauptspieltagen eine Konferenz an. Im Free-TV ist von der Handball-Bundesliga 2019/2020 leider wenig zu sehen: Nur die ARD zeigt 12 Partien im TV und Stream live - etwa ein Halbfinale sowie das Pokal-Endspiel. Über den Stream von Sky können Abo-Kunden auch die Spiele der Handball-Bundesligisten im Stream verfolgen - etwa zuhause am PC oder unterwegs am Smartphone.

DHB: Handball-Bundesliga 2019/2020: Datum und Uhrzeit, Spielplan, TV-Termine

Handball-Fans wollen natürlich ganz genau wissen, wann die nächste Spitzenpartie ihres Lieblingsvereins ansteht. Wer nach einem Spielplan bzw. Zeitplan sowie den TV-Terminen sucht, wird hier fündig. Hier auf der offiziellen Webseite der deutschen Handball-Liga ist der Spielplan der Handball-Bundesliga gut einsehbar. Fans wissen, dass die TV-Termine gleichbedeutend sind, mit den Spiel-Terminen und dass Sky alle Partien zeigt.

1. Handball-Bundesliga: Diese Mannschaften sind 2019/20 dabei

Diese Mannschaften sind in der Saison 2019/2020 in der ersten deutschen Handball-Liga vertreten:

SC Magdeburg

THW Kiel

Kiel TSV Hannover-Burgdorf

Bergischer HC

SG Flensburg-Handewitt

TBV Lemgo Lippe

Lippe Rhein-Neckar Löwen

SC DHfK Leipzig

TVB Stuttgart

HC Erlangen

Füchse Berlin

Die Eulen Ludwigshafen

HSG Wetzlar

HSG Nordhorn-Lingen

MT Melsungen

TSV GWD Minden

FRISCH AUF! Göppingen

HBW Balingen-Weilstetten



Neu dabei sind die beiden Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten sowie die HSG Nordhorn-Lingen .

sowie die . Im Europacup treten heuer Kiel und Flensburg an und wollen wieder für deutsche Erfolge sorgen. Diese liegen lange zurück. Zuletzt gewann eine deutsche Mannschaft 2013/14.

Themen folgen