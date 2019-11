vor 50 Min.

Handball-Bundesliga: Spielplan, TV-Termine und Live-TV

Die aktuelle Saison der Handball-Bundesliga begeistert die Fans, aber wo kann man sie live verfolgen? Wir verraten, wo Sie Handball live in der TV-Übertragung, im Fernsehen und Live-Stream verfolgen können. Im Free-TV oder auf DAZN oder Sky?

Sie sind Handball-Fan und wollen die Spiele der Handball-Bundesliga 2019/2020 live im TV und Stream verfolgen? Wir verraten Ihnen welcher Sender die Partien im Live-TV Stream und Fernsehen überträgt und haben außerdem alle anderen Infos rund um die Übetragung. Alle Live-Infos, den Spielplan und Zeitplan sowie Uhrzeit und Datum der aktuellen Saison haben wir außerdem in der Übersicht für Sie.

Die Handball-Bundesliga der Herren (ganzer Name: Liqui Moly Handball-Bundesliga) ist seit 1966 die höchste Spielklasse im deutschen Handball. Sie ist als GmbH organisiert und hat ihren Sitz in Köln. 18 Mannschaften gehören ihr an.

Handball-Bundesliga 2019/20 live in TV, Fernsehen und Live-Stream: Free-TV oder Sky bzw. DAZN?

Handball-Bundesliga live in TV, Fernsehen und Live-Stream sehen? Alle 306 Spiele der Handball-Bundesliga sind live im Pay-TV auf Sky bzw. im Stream auf SkyGo zu sehen. Außerdem bietet Sky an sogenannten Hauptspieltagen eine Konferenz an. Im Free-TV ist von der Handball-Bundesliga 2019/2020 leider wenig zu sehen: Nur die ARD zeigt 12 Partien im TV und Stream live - etwa ein Halbfinale sowie das Pokal-Endspiel. Über den Stream von Sky können Abo-Kunden auch die Spiele der Handball-Bundesligisten im Stream verfolgen - etwa zuhause am PC oder unterwegs am Smartphone.

DHB: Handball-Bundesliga 2019/2020: Spielplan, TV-Termine, Datum und Uhrzeit

Handball-Fans wollen natürlich ganz genau wissen, wann die nächste Spitzenpartie ihres Lieblingsvereins ansteht. Wer nach einem Spielplan bzw. Zeitplan sowie den TV-Terminen sucht, wird hier fündig. Hier auf der offiziellen Webseite der deutschen Handball-Liga ist der Spielplan der Handball-Bundesliga gut einsehbar. Fans wissen, dass die TV-Termine gleichbedeutend sind, mit den Spiel-Terminen und dass Sky alle Partien zeigt.

1. Handball-Bundesliga: diese Mannschaften nehmen 2019/20 teil

Diese Mannschaften sind in der Saison 2019/2020 in der ersten deutschen Handball-Liga vertreten:

SC Magdeburg

THW Kiel

Kiel TSV Hannover-Burgdorf

Bergischer HC

SG Flensburg-Handewitt

TBV Lemgo Lippe

Lippe Rhein-Neckar Löwen

SC DHfK Leipzig

TVB Stuttgart

HC Erlangen

Füchse Berlin

Die Eulen Ludwigshafen

HSG Wetzlar

HSG Nordhorn-Lingen

MT Melsungen

TSV GWD Minden

FRISCH AUF! Göppingen

HBW Balingen-Weilstetten



Neu dabei sind die beiden Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten sowie die HSG Nordhorn-Lingen .

sowie die . Im Europacup treten heuer Kiel und Flensburg an und wollen wieder für deutsche Erfolge sorgen. Diese liegen lange zurück. Zuletzt gewann eine deutsche Mannschaft 2013/14.

