Handball-Bundesliga: Übertragung der Saison 2021/22 im TV und Live-Stream

Handball-Bundesliga: Die Mannschaften sind am 8. September in die neue Saison 21/22 gestartet. Wir haben hier alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream für Sie parat.

Die Handball-Bundesliga der Männer ist in eine neue Runde gestartet. Die Liga existiert bereits seit dem Jahr 1966 und ist die höchste Spielklasse im deutschen Handball. In jeder Saison treten die unterschiedlichen Mannschaften im Modus jeder gegen jeden mit je einem Heim- und Auswärtsspiel gegeneinander an. Die Siegermannschaft wird am Ende schließlich Deutscher Handballmeister.

Wo werden die einzelnen Bundesligapartien im Handball ausgestrahlt? Lassen sich ausgewählte Matches auch im Free-TV oder Gratis-Stream anschauen? Wir verraten Ihnen hier alle wichtigen Infos zur Übertragung und den teilnehmenden Mannschaften.

Übertragung: So sehen Sie die Spiele der Handball-BuLi 2021/22 live im Free-TV und Stream

Der Großteil der Partien ist ausschließlich beim Münchener Pay-TV-Sender Sky im Fernsehen oder im Live-Stream über SkyGo zu sehen. Die Spiele werden dort von einem Experten-Team, das aus der Handballikone Stefan Kretzschmar sowie Heiner Brand, Martin Schwalb, Frank von Behren, Michael Kraus und Henning Fritz besteht, begleitet. Moderiert werden die Handball-Übertragungen von Jens Westen und Noah Pudelko. Um die Partien empfangen zu können, benötigen Sie ein Sky-Abo.

Darüber hinaus gibt es mehrere ausgewählte Matches auch im Free-TV zu sehen. So zeigen die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten rund um ARD/ZDF und die dritten Programme pro Saison insgesamt zwölf LIVE-Spiele gratis im Fernsehen.

Spielplan: Rahmen-Termine der Handball-Bundesliga - Saison 2021/22

Die aktuelle Saison der Handball-Bundesliga hat am 8. September 2021 mit dem ersten Spieltag begonnen. Die Spiele laufen bis zum 12. Juni 2022. Insgesamt gibt es 34 Spieltage.

Vereine: Diese Mannschaften spielen 2021/22 in der Handball-Bundesliga

In der Saison 2021/22 spielen insgesamt 18 Mannschaften um die Deutsche Meisterschaft. Und diese 18 Handballvereine sind in der aktuellen Saison Teil der Handball-Bundesliga:

THW Kiel

Kiel SG Flensburg-Handewitt

SC Magdeburg

Füchse Berlin

Rhein-Neckar Löwen

SC DHfK Leipzig

Frisch Auf Göppingen

MT Melsungen

TBV Lemgo Lippe

Lippe HSG Wetzlar

TSV Hannover-Burgdorf

Bergischer HC

HC Erlangen

TVB Stuttgart

HBW Balingen-Weilstetten

GWD Minden

Handball Sport Verein Hamburg

Verein TuS N-Lübbecke

Gewinner: Wer hat in der Handball-BuLi in den vergangenen Jahren gewonnen?

Der amtierende Deutsche Meister in der Handball-Bundesliga ist THW Kiel. Die Mannschaft ist mit insgesamt 22 Siegen auch der erfolgreichste Verein der Liga. Dahinter folgen der VfL Gummersbach mit 12 Titeln und auf Platz 3 der Verein Frisch Auf Göppingen, welcher neun Mal Deutscher Meister wurde.

Jahr Sieger 2021 THW Kiel 2020 THW Kiel 2019 SG Flensburg-Handewitt 2018 SG Flensburg-Handewitt 2017 Rhein-Neckar Löwen 2016 Rhein-Neckar Löwen 2015 THW Kiel 2014 THW Kiel 2013 THW Kiel 2012 THW Kiel 2011 Handball Sportverein Hamburg 2010 THW Kiel 2009 THW Kiel 2008 THW Kiel 2007 THW Kiel 2006 THW Kiel 2005 THW Kiel 2004 SG Flensburg-Handewitt 2003 TBV Lemgo Lippe 2002 THW Kiel 2001 SC Magdeburg 2000 THW Kiel

