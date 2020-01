vor 36 Min.

Handball: Deutschland - Österreich live in TV & Stream sehen

Uwe Gensheimer erzielte vier Treffer gegen Island. Handball: Deutschland - Österreich live in TV & Stream sehen. Der Weg zur Handball-EM geht weiter.

Kurz vor der Handball-EM 2020 tritt Deutschland zu einem Testspiel an und zwar gegen Österreich in Wien. Wir verraten, wie Sie das DHB-Team im Länderspiel live in TV, Fernsehen und Stream sehen können. Free-TV auf ARD oder ZDF?

Kurz vor der Handball-EM 2020 tritt Deutschland zu einem Länderspiel an gegen Europameisterschafts-Gastgeber Österreich in der Hauptstadt Wien. Wir sagen, wie Sie die deutschen Handballer live in TV, Fernsehen und Stream sehen können. Free-TV und Gratis-Stream auf ARD oder ZDF?

Nach dem erfolgreichen Testspiel gegen Island geht es für Deutschland am Montag (6.1.2020) weiter gegen den EM-Gastgeber Österreich. Können sich die deutschen Fans auf ein ähnlich souveränes Spiel wie gegen Island freuen, bevor es am Donnerstag, 9.1.2020, zum Handball-EM 2020 Auftakt gegen die Niederlande geht?#

"Ich bin heute sehr froh über den Teamgeist und die Spielfreude", sagte Bundestrainer Christian Prokop nach dem Spiel gegen Island. "Wir können Schwung mitnehmen zum letzten Test in Wien." "Die Nationalhymne hier mit den Jungs Arm in Arm zu singen, ist auf jeden Fall schöner, als sie vor dem Fernseher zu singen", sagte der zweite Torhüter des DHB-Teams, Johannes Bitter.

Handball-Länderspiel: Deutschland - Österreich live in TV & Stream - TV-Termin

Wer? Österreich - Deutschland ( Testspiel vor der Handball-EM 2020)

Wann? Montag, 6. Januar 2020, 14.30 Uhr

Wo? Wien

Live-TV? Live in der Übertragung in TV, Fernsehen & Stream im Ersten / ARD (Free-TV)

Handball-EM 2020: Deutschland - Österreich - Übertragung live in TV, Fernsehen & Stream

Wie die Handball-EM werden auch die Testspiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft vor der Europameisterschaft 2020 live im Free-TV zu sehen sein. Die Übertragung der Testspiele wie der Turnierspiele teilen sich die ARD und das ZDF. Dadurch sind alle Partien der deutschen Handballer live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream zu sehen - kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung im Free-TV und Gratis-Stream. Sky oder DAZN übertragen kein Handball.

Vor der Handball-Europameisterschaft: freundschaftlicher Kampf ums deutsche Tor

Handball-Nationaltorhüter Andreas Wolff hat Verständnis für die Situation von Ersatzkeeper Marc-André ter Stegen im Fußball-Nationalteam. "Ich kenne das. Zumindest in etwa, auf den Verein bezogen. Die Situation war doch für mich die gleiche beim THW." "Für dich persönlich ist das sehr bitter und eine schwierige Situation - du musst weiterarbeiten, auch wenn du wenig spielst", sagte der 28-jährige Wolff. Wolff spielt seit dem vergangenen Sommer beim polnischen Spitzenclub KS Vive Kielce und war zuvor in Kiel zumeist zweiter Torwart hinter Niklas Landin gewesen. Die Zuschauer werden live in TV und Stream sehen, wer bei der Handball-EM 2020 mehr im Tor steht.

