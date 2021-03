12.03.2021

Handball: Deutschland - Schweden heute live im Free-TV und Gratis-Stream - Übertragung der Olympia-Quali

Deutschland tritt heute am 12. März 2021 gegen Schweden zur Olympia-Quali an. Die Übertragung gibt es live im Free-TV und Stream.

Mit dem Handball-Spiel Deutschland gegen Schweden startet für das DHB-Team heute am 12. März ein Turnier aus vier Teams in Berlin, bei dem es um die Olympia-Qualifikation geht. In diesem Artikel gibt es die Infos zur Übertragung, die es gratis im Free-TV und Live-Stream gibt.

Parallel laufen noch zwei weitere Turniere mit anderen Mannschaften. Bei jedem qualifizieren sich die beiden besten Teams für die Sommerspiele in Tokio.

Auch für Deutschland geht es also darum, den ersten oder zumindest zweiten Platz zu belegen. Ein Sieg gegen Schweden wäre dafür eine gute Ausgangslage, bevor weitere Spiele in der Handball-

Olympia-Quali gegen Slowenien und Algerien folgen. Zuschauer sind wegen der Corona-Pandemie vor Ort nicht zugelassen.

Wo läuft die Übertragung der Partie Deutschland - Schweden beim Handball live im Fernsehen und Online-Stream? In der ARD oder im ZDF? Hier lesen Sie die Details.

Deutschland - Schweden live im Free-TV und Gratis-Stream: Handball-Übertragung heute

Spiel : Handball-Olympia-Qualifikation Deutschland - Schweden

: Handball-Olympia-Qualifikation - Schweden Termin : Freitag, 12. März 2021

: Freitag, 12. März 2021 Uhrzeit: 15.15 Uhr (Übertragung beginnt um 15.10 Uhr)

15.15 Uhr (Übertragung beginnt um 15.10 Uhr) Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Live-Stream: Online-Stream der ARD

Das Duell Deutschland gegen Schweden beim Handball läuft also live auf dem Sender ARD. Gleichzeitig bietet das Erste auch kostenlos einen Live-Stream zur Qlympia-Quali an. Diesen können Sie hier auf dieser Seite aufrufen.

Kommentiert wird das Handball-Spiel zwischen dem DHB-Team und Schweden von Florian Naß. Als Experte ist Dominik Klein dabei.

Übertragung der Olympia-Quali: DHB-Spiele im Live-TV und Online-Stream - TV-Termine, Sender und Spielplan

Bei dem Turnier in Berlin treten neben Deutschland noch drei weitere Mannschaften an, um Tickets für Olympia 2021 zu lösen. Das ist der Spielplan:

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 12.3.21 15.15 Uhr Deutschland Schweden 12.3.21 17.45 Uhr Algerien Slowenien 13.3.21 15.35 Uhr Deutschland Slowenien 13.3.21 18.00 Uhr Schweden Algerien 14.3.21 15.45 Uhr Algerien Deutschland 14.3.21 18.15 Uhr Schweden Slowenien

Deutschland spielt also am Samstag, 13. März, gegen Slowenien. Am Sonntag, 14. März, steht für das DHB-Team bei der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Tokio dann noch das Duell gegen Algerien an.

Während das Handball-Spiel Deutschland - Schweden live in der ARD läuft, übernimmt das ZDF die Übertragung bei den anderen beiden deutschen Spielen des Turniers.

Infos zu den anderen Deutschland-Spielen:

Handball live: Schweden ist ein starker Gegner für Deutschland

Deutschland enttäuschte zuletzt bei der Handball-WM 2021 in Ägypten. Das DHB-Team belegte nur den historisch schlechten zwölften Platz. Nun will das Team von Trainer Alfred Gislason nach vorne blicken und bei Olympia in Japan antreten.

Kapitän Uwe Gensheimer blickt optimistisch auf die Qualifikation. Er sagte im Interview mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten: "Ohne andere Spieler, die bei der WM am Ball waren, schlecht machen zu wollen, aber mit dem eingespielten Kieler Duo Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler haben wir schon eine andere Qualität zur Verfügung."

Schweden ist aber gleich zum Auftakt ein schwerer Gegner: Die Mannschaft belegte bei der Handball-WM im Januar den zweiten Platz und verlor im Finale nur knapp mit 24:26 gegen Dänemark. (sge)

