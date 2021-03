vor 16 Min.

Handball: Deutschland - Slowenien live im Free-TV und Gratis-Stream - Übertragung der Olympia-Quali heute am 13.3.21

Das DHB-Team will bei Olympia antreten. In der Quali spielt heute Deutschland gegen Slowenien. Hier finden Sie die Infos zur Handball-Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

Deutschland gegen Slowenien heißt es im Handball bei der Qualifikation für Olympia: Das Spiel wird heute am 13. März im Free-TV und Online-Stream übertragen. Aber von welchem Sender - ARD oder ZDF? Hier gibt es die Infos zur Übertragung.

Sechs Tickets werden im Handball für die Olympischen Spiele in Tokio noch vergeben. Dafür finden drei Mini-Turniere mit jeweils vier Mannschaften statt. Bei jedem Turnier qualifizieren sich jeweils die besten beiden Teams für Olympia 2021 in Japan. Deutschland tritt in Berlin gegen Schweden, Slowenien und Algerien an.

Zuschauer wurden vor Ort nicht zugelassen. Zumindest lässt sich das Handball-Spiel Deutschland - Slowenien aber am Samstagnachmittag live im Fernsehen sehen. Hier finden Sie alle Details dazu.

Deutschland - Slowenien live im Free-TV und Gratis-Stream: Handball-Übertragung und Sender

Das sind die wichtigsten Infos zur Partie im Überblick:

Spiel : Handball-Olympia-Qualifikation Deutschland - Slowenien

: Handball-Olympia-Qualifikation - Termin : Samstag, 13. März 2021

: Samstag, 13. März 2021 Uhrzeit: 15.35 Uhr (Übertragung beginnt um 15.25 Uhr)

15.35 Uhr (Übertragung beginnt um 15.25 Uhr) Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Live-Stream: Online-Stream der ZDF

Nachdem der Auftakt am Freitag gegen Schweden in der ARD zu sehen war, übernimmt also das ZDF am Samstag die Übertragung. Der Sender zeigt am Sonntag außerdem das Spiel zwischen dem DHB-Team und Algerien - allerdings wohl nur im Stream.

Die Partie Deutschland - Slowenien läuft auf jeden Fall im Free-TV. Alternativ lässt sich kostenlos aber auch der Online-Stream des Senders hier auf dieser Seite nutzen.

Als Reporter sind Gari Paubandt und Markus Baur im Einsatz, während Yorck Polus die Moderation übernimmt. Als Experte ist auch Sören Christophersen dabei.

Olympia-Quali-Übertragung live im Fernsehen und Stream: TV-Termine der DHB-Spiele und Spielplan

Vier Mannschaften, sechs Spiele - so sieht der Spielplan bei der Olympia-Quali im Handball in Berlin aus. Wann spielt Deutschland? Hier finden Sie alle Termine im Zeitplan:

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 12.3.21 15.15 Uhr Deutschland Schweden 12.3.21 17.45 Uhr Algerien Slowenien 13.3.21 15.35 Uhr Deutschland Slowenien 13.3.21 18.00 Uhr Schweden Algerien 14.3.21 15.45 Uhr Algerien Deutschland 14.3.21 18.15 Uhr Schweden Slowenien

Infos zu den anderen Deutschland-Spielen:

Handball live: Slowenien ist kein leichter Gegner für Deutschland

Nach dem schwachen Abschneiden mit Platz zwölf bei der Handball-WM 2021 im Januar will das DHB-Team mit Olympia zurück zum Erfolg. Trainer Alfred Gislason und die deutsche Mannschaft müssen in der Qualifikation dabei gegen Gegner antreten, die durchaus eine Herausforderung sind. Nach Schweden zum Auftakt wartet am Samstag mit Slowenien ein Team, das Gislason ebenfalls als spielstark einschätzt.

Slowenien schnitt bei der Weltmeisterschaft am Anfang des Jahres auf jeden Fall besser ab als Deutschland und belegte den 9. Platz. Zwei Jahre vorher wurden die Slowenen bei der WM sogar Dritter. (sge)

