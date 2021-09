Handball EHF Champions League 2021/22: Spielplan, Termine und Übertragung im TV und Stream

In dieser Saison treten erneut die besten Handball-Teams Europas an und kämpfen um den Sieg. Wo Sie die Handball EHF Champions League live im TV und Stream verfolgen können und zu welchen Terminen die Spiele stattfinden, lesen Sie hier.

Spielplan der EHF Champions League 2021/22: In der Saison 2021/22 der EHF Champions League treten Teams aus ganz Europa in zwei Gruppen gegeneinander an. Wann welches Spiel stattfindet, entnehmen Sie dem Spielplan der Handball Champions League 2021/22 mit Datum, Uhrzeit und Teams.

Sie möchten die Champions League im Handball 21/22 live im Free-TV oder Stream verfolgen? Infos zu Live-Übertragungen und TV-Rechten finden Sie weiter unten in der Übersicht.

Zeitplan der Handball Champions League 21/22: Termine, Datum, Uhrzeit

Aus Deutschland sind die SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel dabei. Hier erhalten Sie einen Überblick der Spiele in Gruppe A und Gruppe B, die vom 15. September 2021 bis 9. März 2022 stattfinden:

Gruppe A

Datum Uhrzeit Teams 15.09.21 18.45 Uhr Elverum Håndball - Vardar Skopje



Montpellier HB - SC Pick Szeged



Brest HC Meshkov - THW Kiel

20.45 Uhr RK Zagreb - Aalborg Håndbold 22.09.21 18.45 Uhr Aalborg Håndbold - Montpellier HB



SC Pick Szeged - RK Zagreb

20.45 Uhr THW Kiel - Elverum Håndball



Vardar Skopje - Brest HC Meshkov 29.09.21 18.45 Uhr Vardar Skopje - Aalborg Håndbold

20.45 Uhr RK Zagreb - Elverum Håndball 30.09.21 18.45 Uhr Brest HC Meshkov - SC Pick Szeged

20.45 Uhr Montpellier HB - THW Kiel 13.10.21 18.45 Uhr THW Kiel - RK Zagreb



Aalborg Håndbold - Brest HC Meshkov

20.45 Uhr Vardar Skopje - Montpellier HB 14.10.21 18.45 Uhr SC Pick Szeged - Elverum Håndball 20.10.21 18.45 Uhr Aalborg Håndbold - Vardar Skopje



THW Kiel - SC Pick Szeged



Elverum Håndball - RK Zagreb

20.45 Uhr Montpellier HB - Brest HC Meshkov 27.10.21 20.45 Uhr Vardar Skopje - THW Kiel



RK Zagreb - Montpellier HB 28.10.21 18.45 Uhr SC Pick Szeged - Aalborg Håndbold



Brest HC Meshkov - Elverum Håndball 17.11.21 17.45 Uhr Elverum Håndball - Montpellier HB



Brest HC Meshkov - RK Zagreb 18.11.21 17.45 Uhr THW Kiel - Aalborg Håndbold



SC Pick Szeged - Vardar Skopje 24.11.21 17.45 Uhr Aalborg Håndbold - THW Kiel

19.45 Uhr RK Zagreb - Brest HC Meshkov



Montpellier HB - Elverum Håndball 25.11.21 19.45 Uhr Vardar Skopje - SC Pick Szeged 1.12.21 17.45 Uhr Aalborg Håndbold - SC Pick Szeged



Elverum Håndball - Brest HC Meshkov

19.45 Uhr Montpellier HB - RK Zagreb 2.12.21 19.45 Uhr THW Kiel - Vardar Skopje 8.12.21 17.45 Uhr Brest HC Meshkov - Montpellier HB



Vardar Skopje - Aalborg Håndbold

19.45 Uhr RK Zagreb - Elverum Håndball 9.12.21 17.45 Uhr SC Pick Szeged - THW Kiel 16.02.22 17.00 Uhr Elverum Håndball - THW Kiel



RK Zagreb - SC Pick Szeged



Montpellier HB - Vardar Skopje



Brest HC Meshkov - Aalborg Håndbold 23.02.22 17.00 Uhr THW Kiel - Montpellier HB



SC Pick Szeged - Brest HC Meshkov



Aalborg Håndbold - Elverum Håndball



Vardar Skopje - RK Zagreb 02.03.22 17.00 Uhr Brest HC Meshkov - Vardar Skopje



Montpellier HB - Aalborg Håndbold



Elverum Håndball - SC Pick Szeged



RK Zagreb - THW Kiel 09.03.22 17.00 Uhr Aalborg Håndbold - RK Zagreb



Vardar Skopje - Elverum Håndball



SC Pick Szeged - Montpellier HB



THW Kiel - Brest HC Meshkov





Gruppe B

Datum Uhrzeit Teams 16.09.21 18.45 Uhr Dinamo Bucureşti - KS Kielce



HC Motor Zaporozhye - FC Porto



KC Veszprém - Paris Saint-Germain

20.45 Uhr SG Flensburg-Handewitt - FC Barcelona 23.09.21 18.45 Uhr KS Kielce - KC Veszprém

20.45 Uhr FC Barcelona - HC Motor Zaporozhye



Paris Saint-Germain - Dinamo Bucureşti



FC Porto - SG Flensburg-Handewitt 29.09.21 18.45 Uhr HC Motor Zaporozhye - KS Kielce



KC Veszprém - FC Barcelona

20.45 Uhr SG Flensburg-Handewitt - Paris Saint-Germain 30.09.21 18.45 Uhr Dinamo Bucureşti - FC Porto 13.10.21 20.45 Uhr KS Kielce - SG Flensburg-Handewitt 14.10.21 20.45 Uhr FC Barcelona - Dinamo Bucureşti



FC Porto - KC Veszprém



Paris Saint-Germain - HC Motor Zaporozhye 20.10.21 18.45 Uhr KS Kielce - FC Porto 21.10.21 18.45 Uhr HC Motor Zaporozhye - Dinamo Bucureşti



KC Veszprém - SG Flensburg-Handewitt

20.45 Uhr FC Barcelona - Paris Saint-Germain 27.10.21 18.45 Uhr Dinamo Bucureşti - KC Veszprém



KS Kielce - Paris Saint-Germain 28.10.21 20.45 Uhr SG Flensburg-Handewitt - HC Motor Zaporozhye



FC Porto - FC Barcelona 17.11.21 17.45 Uhr HC Motor Zaporozhye - KC Veszprém

19.45 Uhr SG Flensburg-Handewitt - Dinamo Bucureşti 18.11.21 19.45 Uhr Paris Saint-Germain - FC Porto



FC Barcelona - KS Kielce 24.11.21 17.45 Uhr KS Kielce - FC Barcelona 25.11.21 17.45 Uhr KC Veszprém - HC Motor Zaporozhye



Dinamo Bucureşti - SG Flensburg-Handewitt

19.45 Uhr FC Porto - Paris Saint-Germain 1.12.21 17.45 Uhr HC Motor Zaporozhye - SG Flensburg-Handewitt 02.12.21 17.45 Uhr KC Veszprém - Dinamo Bucureşti

19.45 Uhr FC Barcelona - FC Porto



Paris Saint-Germain - KS Kielce 09.12.21 17.45 Uhr Dinamo Bucureşti - HC Motor Zaporozhye

19.45 Uhr Paris Saint-Germain - FC Barcelona



SG Flensburg-Handewitt - KC Veszprém



FC Porto - KS Kielce 16.02.22 17.00 Uhr Dinamo Bucureşti - FC Barcelona



KC Veszprém - FC Porto



HC Motor Zaporozhye - Paris Saint-Germain



SG Flensburg-Handewitt - KS Kielce 23.02.22 17.00 Uhr FC Porto - Dinamo Bucureşt



Paris Saint-Germain - SG Flensburg-Handewitt



KS Kielce - HC Motor Zaporozhye



FC Barcelona - KC Veszprém 02.03.22 17.00 Uhr HC Motor Zaporozhye - FC Barcelona



Dinamo Bucureşti - Paris Saint-Germain



SG Flensburg-Handewitt - FC Porto



KC Veszprém - KS Kielce 09.03.22 17.00 Uhr FC Barcelona - SG Flensburg-Handewitt



KS Kielce - Dinamo Bucureşti



FC Porto - HC Motor Zaporozhye



Paris Saint-Germain - KC Veszprém

EHF Champions League 2021/22: Handball-Übertragung live im Free-TV und Stream

Seit der vergangenen Saison liegen die Übertragungsrechte für die EHF Champions League exklusiv beim Streamingdienst DAZN. In der Handball-Saison 2021/22 können Zuschauende den Wettbewerb jedoch neben dem Live-Stream auch im Free-TV verfolgen. Der österreichische Sender ServusTV kündigte an, ausgewählte Spiele der EHF Champions League im Fernsehen auszustrahlen.

Sehen Sie die ersten Spiele der deutschen Teams live im Stream:

Datum Uhrzeit Teams Anbieter Mittwoch, 15.09.21 18.45 Uhr Brest HC Meshkov - THW Kiel DAZN Donnerstag, 16.09.21 20.45 Uhr SG Flensburg-Handewitt - FC Barcelona DAZN Mittwoch, 22.09.21 20.45 Uhr THW Kiel - Elverum Håndball DAZN Donnerstag, 23.09.21 20.45 Uhr FC Porto - SG Flensburg-Handewitt DAZN

EHF Champions League Legende FC Barcelona

Mit insgesamt 10 Titeln ist der FC Barcelona Rekordmeister der EHF Champions League. Die Handballer erkämpften sich in der Saison 2020/21 zum 10. Mal den Sieg. Mit 36:23 schlug der Verein seinen Gegner Aalborg Håndbold im Endspiel.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.