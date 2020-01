vor 37 Min.

Handball-EM 2020: Deutschland - Niederlande live in TV & Stream - TV-Termin

Zum Auftakt der Handball-EM 2020 geht es für Deutschland am Donnerstag, 9.1.2020, gegen die Niederlande. Wir sagen, wie Sie das Spiel live in TV, Fernsehen und Stream sehen können. Free-TV auf ARD oder ZDF oder im Pay-TV?

Handball-EM 2020: Deutschland - Niederlande live in TV & Stream - TV-Termin des Auftaktspiels. Zum Start der Handball-EM 2020 geht es für Deutschland am Donnerstag, 9.1.2020, gegen Holland. Wir sagen, wie Sie die Partie live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream sehen können. Free-TV und Gratis-Stream auf ARD oder ZDF oder im Pay-TV?

Nach den beiden überzeugenden Spielen der deutschen Handballer in den Testspielen gegen Island und Österreich geht es nun am Donnerstag los gegen die Niederlande bei der Handball-Europameisterschaft in Schweden, Norwegen und Österreich. Das DHB-Team ist gegen EM-Neuling Holland krasser Favorit. Alles andere als ein deutlicher Sieg wäre eine große Überraschung.

Handball-EM 2020: Deutschland - Niederlande live in TV & Stream - TV-Termin: ARD oder ZDF im Free-TV?

Wer? Deutschland - Niederlande

- Wann, Start, Beginn? Donnerstag, 9. Januar 2020, 18.15 Uhr (TV-Übertragung beginnt um 17.45 Uhr)

Wo? Trondheim , Norwegen

, Live-TV? Live in TV und Stream im ZDF

Kommentar/Moderation? Christoph Hamm Reporter mit Co-Kommentator Markus Baur + Moderator Yorck Polus und Sören Christophersen als Experte

Handball-EM 2020 TV-Rechte: Deutschland - Holland live in der Übertragung in TV und Stream

Die die deutschen Spiele bei der Handball-EM 2020 und somit auch das Auftaktspiel Deutschland - Niederlande werden kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung bei ARD oder ZDF übertragen. Deutschland - Holland wird vom ZDF gezeigt. Das nächste deutsche Spiel dann von der ARD. Die Handball-Europameisterschaft 2020 wird nicht im Pay-TV zu sehen sein.

Handball-Fans, die noch mehr Spiele als nur die des DHB-Teams sehen wollen, haben eine große Auswahl. Der Internetanbieter "sportdeutschland.tv" zeigt nach eigenen Angaben alle nicht-deutschen Partien. Auch Eurosport wird bis zu 18 Spiele zeigen. Weitere Partien im Livestream gibt es bei "zdfsport.de".

Deutschland - Niederlande live - was tut sich sonst in der deutschen Gruppe?

Wer sich gleich zum Auftakt der EM einen Eindruck von den weiteren deutschen Vorrunden-Gegnern verschaffen möchte, sollte am Donnerstag, 9. Januar 2020, 20.30 Uhr, den Livestream auf ZDFsport.de nutzen. Dort ist das Spiel von EM-Titelverteidiger Spanien gegen EM-Neuling Lettland zu sehen. Das dritte EM-Spiel des deutschen Teams in der Vorrunden-Gruppe C überträgt am Montag, 13. Januar 2020, 17.45 Uhr, ebenfalls das ZDF.

Themen folgen