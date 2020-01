Handball-EM 2020: Kader von Deutschland - das ist das DHB-Team

20:03 Uhr

Die Handball-Europameisterschaft 2020 läuft. Doch wer spielt für Deutschland, wie sieht die Mannschaft aus? Wir stellen den Kader des DHB-Teams vor: die einzelnen Spieler und die Trainer sowie den Team-Manager.

Handball-EM 2020: Der Kader von Deutschland - das DHB-Team und die einzelnen Spieler. Da durch den Ausfall von sechs Rückraumspielern einiges an Offensiv-Kraft fehlt, kommt der Defensive um das Torwart-Duo Andreas Wolff/Johannes Bitter eine noch wichtigere Rolle zu. "Wir brauchen natürlich ein starkes Torhütergespann. Ohne werden wir eine normale EM spielen, aber nichts Außergewöhnliches erreichen können", sagte der Bundestrainer des DHB-Teams Christian Prokop.

Trotz der vielen Ausfälle will die Handball-Mannschaft von Deutschland eine Medaille, die sie bei der Heim-WM 2019 so knapp verpasst hatte. "Die Jungs, die hier sind, beweisen jede Woche in der Bundesliga, dass sie das Niveau haben, erfolgreich zu sein. Jetzt müssen wir das noch zusammenfügen. Ich habe da großes Vertrauen in uns als Mannschaft, dass wir das hinbekommen", sagte Handballer Gensheimer über den Kader.

Kurz vor dem Start der Handball-EM 2020 musste Trainer Prokop noch einen Spieler aus dem deutschen Kader streichen, der nur 16 Mann umfassen darf. Kreisläufer Johannes Golla war zwar mit nach Norwegen gereist, der 22-Jährige der SG Flensburg-Handewitt wird aber erst einmal nicht zur EM-Mannschaft gehören. Der Bundestrainer kündigte an, dass er im Laufe des Turniers dennoch eine Rolle spielen könnte.

Handball-EM 2020: Kader von Deutschland - das DHB-Team

Trainer: Christian Prokop

Co-Trainer: Alexander Haase

Team-Manager: Oliver Roggisch

Der Mannschafts-Kader von Deutschland bei der Handball-Europameisterschaft

Torwart

Johannes Bitter ( TVB Stuttgart )

( ) Andreas Wolf ( PGE VIVE Kielce, Polen)

Außen

Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar-Löwen)

(Rhein-Neckar-Löwen) Tobias Reichmann ( MT Melsungen )

( ) Timo Kastening ( TSV Hannover-Burgdorf )

( ) Patrick Zieker ( TVB Stuttgart )

Rückraum

Philipp Weber ( SC DHfK Leipzig )

( ) Marian Michalczik ( TSV GWD Minden )

) Kai Häfner ( MT Melsungen )

( ) Julius Kühn ( MT Melsungen )

( ) Fabian Böhm ( TSC Hannover-Burgdorf )

( ) Paul Drux ( Füchse Berlin )

( ) David Schmidt ( TVB Stuttgart )

Kreis

Patrick Wiencek ( THW Kiel)

( Kiel) Hendrik Pekeler ( THW Kiel)

( Kiel) Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar-Löwen)

Was kann der Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der EM 2020 leisten?

Bei dem Handball-EM-Turnier vom 9. bis 26. Januar in Norwegen, Österreich und Schweden trifft der WM-Vierte in der Vorrunde auf die Niederlande, Titel-Verteidiger Spanien und Lettland. Zu was der Kader bei der EM in der Lage sein wird, muss sich im Verlauf der Europameisterschaft zeigen. Der Kapitän zeigte sich im Interview optimistisch: Uwe Gensheimer: "Ähnliche Ausgangslage wie beim Titelgewinn" (Plus+).

