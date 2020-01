Handball-EM 2020: Spielplan, TV-Termine, Zeitplan - Wann spielt Deutschland wieder bei der EM?

vor 20 Min.

Spielplan zur Handball-EM 2020: Termine, Zeitplan und Übertragung - hier liefern wir die Infos zur Europameisterschaft. Deutschland hat nach der 24:25-Niederlage gegen Kroatien nur noch geringe Chancen auf das Halbfinale (zum Spielbericht).

Wann ist das nächste Deutschland-Spiel bei der Handball-EM? Das DHB-Team spielt am Montag gegen Österreich. Danach wartet noch Tschechien als Gegner. Die Details zu Uhrzeit und TV-Sender entnehmen sie dem Spielplan zur Handball-Europameisterschaft 2020 unten.

Die EHF-Handball-Europameisterschaft der Herren 2020 ist die 14. Auflage des Turniers. Sie wird vom bis zum 26. Januar 2020 in den drei Ländern Österreich, Norwegen und Schweden gemeinsam ausgetragen und ist die erste mit 24 Teams. Hier verraten wir Ihnen den Spielplan, Zeitplan, die Termine, Uhrzeit sowie Gruppen, Mannschaften, Modus und alle Infos zur Übertragung live im TV und Stream.

Handball-EM 2020 - Spielplan, Zeitplan, TV-Termine, Datum, Uhrzeit Gruppen: Wann spielt Deutschland wieder?

Die Handball-Europameisterschaft startete am 9. Januar und läuft bis zum 26. Januar 2020. Hier finden Sie Termine, Zeitplan, Spielplan, Datum und Uhrzeit. Die Daten werden laufend aktualisiert.

Das Programm der Vorrundengruppe A:

Donnerstag, 9. Januar:

18.15 Uhr: Weißrussland - Serbien , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

- , live im Stream auf .TV 20.30 Uhr: Kroatien - Montenegro , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

Samstag, 11. Januar:

16.00 Uhr: Kroatien - Weißrussland , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

- , live im Stream auf .TV 18.15 Uhr: Montenegro - Serbien , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

Montag, 13. Januar:

18.15 Uhr: Montenegro - Weißrussland , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

- , live im Stream auf .TV 20.30 Uhr: Serbien - Kroatien, live im Free-TV auf Eurosport und im Stream auf Handball-Deutschland.TV

Das Programm der Vorrundengruppe B:

Freitag, 10. Januar:

18.15 Uhr: Tschechien - Österreich , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

- , live im Stream auf .TV 20.30 Uhr: Nordmazedonien - Ukraine , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

Sonntag, 12. Januar:

16.00 Uhr: Tschechien - Nordmazedonien , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

- , live im Stream auf .TV 18.15 Uhr: Österreich - Ukraine , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

Dienstag, 14. Januar:

18.15 Uhr: Österreich - Nordmazedonien , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

- , live im Stream auf .TV 20.30 Uhr: Ukraine - Tschechien , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

Das Programm der Vorrundengruppe C:

Donnerstag, 9. Januar:

18.15 Uhr: Deutschland - Niederlande , live im Free-TV und Stream im ZDF

- , live im Free-TV und Stream im 20.30 Uhr: Spanien - Lettland , live im Free-TV auf Eurosport und im Stream auf Handball-Deutschland .TV

Samstag, 11. Januar:

16.00 Uhr: Lettland - Niederlande , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

- , live im Stream auf .TV 18.15 Uhr: Spanien - Deutschland , live im Free-TV und Stream in der ARD

Montag, 13. Januar:

18.15 Uhr: Lettland - Deutschland , live im Free-TV und Stream im ZDF

- live im Free-TV und Stream im 20.30 Uhr: Niederlande - Spanien , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

18 Bilder Das ist der deutsche Kader für die Handball-EM 2020 Bild: Soeren Stache, dpa

Das Programm der Vorrundengruppe D:

Freitag, 10. Januar:

18.15 Uhr: Frankreich - Portugal , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

- , live im Stream auf .TV 20.30 Uhr: Norwegen - Bosnien Herzegowina , live im Free-TV auf Eurosport und im Stream auf Handball-Deutschland .TV

Sonntag, 12. Januar:

16.00 Uhr: Portugal - Bosnien Herzegowina , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

- , live im Stream auf .TV 18.15 Uhr: Frankreich - Norwegen , live im Free-TV auf Eurosport und im Stream auf Handball-Deutschland .TV

Dienstag, 14. Januar:

18.15 Uhr: Bosnien Herzegowina - Frankreich , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

- , live im Stream auf .TV 20.30 Uhr: Portugal - Norwegen , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

Das Programm der Vorrundengruppe E:

Samstag, 11. Januar:

16.00 Uhr: Ungarn - Russland , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

- , live im Stream auf .TV 18.15 Uhr: Dänemark - Island , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

Montag, 13. Januar:

18.15 Uhr: Island - Russland , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

- , live im Stream auf .TV 20.30 Uhr: Dänemark - Ungarn , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

Mittwoch, 15. Januar:

18.15 Uhr: Island - Ungarn , live im Free-TV auf Eurosport und im Stream auf Handball-Deutschland .TV

- , live im Free-TV auf und im Stream auf .TV 20.30 Uhr: Russland - Dänemark , live im Free-TV auf Eurosport und im Stream auf Handball-Deutschland .TV

Das Programm der Vorrundengruppe F:

Freitag, 10. Januar:

18.15 Uhr: Slovenien - Polen, live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

.TV 20.30 Uhr: Schweden - Schweiz , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

Sonntag, 12. Januar:

16.00 Uhr: Schweiz - Polen, live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

- Polen, live im Stream auf .TV 18.15 Uhr: Schweden - Slovenien, live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

Dienstag, 14. Januar:

18.15 Uhr: Schweiz - Slovenien, live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

- Slovenien, live im Stream auf .TV 20.30 Uhr: Polen - Schweden , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

Handball-EM 2020 - Spielplan und Termine zur Hauptrunde: Wann spielt Deutschland gegen Österreich?

Hauptrunde (16. bis 22 Januar)

Das Programm von Deutschland & Co. der Gruppe I in der Hauptrunde in Wien

Donnerstag, 16. Januar:

16.00 Uhr Spanien – Tschechien , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

– , live im Stream auf .TV 18.15 Uhr: Kroatien – Österreich , live im Free-TV auf Eurosport und im Stream auf Handball-Deutschland .TV

– , live im Free-TV auf und im Stream auf .TV 20.30 Uhr: Weißrussland - Deutschland , live im Free-TV und Stream in der ARD

Samstag, 18. Januar:

16.00 Uhr: Weißrussland – Tschechien , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

– , live im Stream auf .TV 18.15 Uhr: Spanien – Österreich , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

– , live im Stream auf .TV 20.30 Uhr: Kroatien – Deutschland , live im Free-TV und Stream im ZDF

Montag, 20. Januar:

16.00 Uhr: Kroatien – Tschechien , live im Free-TV auf Eurosport und im Stream auf Handball-Deutschland .TV

– , live im Free-TV auf und im Stream auf .TV 18.15 Uhr: Weißrussland – Spanien , live im Free-TV auf Eurosport und im Stream auf Handball-Deutschland .TV

– , live im Free-TV auf und im Stream auf .TV 20.30 Uhr: Österreich – Deutschland , live im Free-TV und Stream in der ARD

Mittwoch, 22. Januar:

16.15 Uhr: Kroatien - Spanien , live im Free-TV auf Eurosport und im Stream auf Handball-Deutschland .TV

- , live im Free-TV auf und im Stream auf .TV 18.15 Uhr: Weißrussland – Österreich , live im Free-TV auf Eurosport und im Stream auf Handball-Deutschland .TV

– , live im Free-TV auf und im Stream auf .TV 20.30 Uhr: Tschechien – Deutschland , live im Free-TV und Stream im ZDF

Das Programm der Gruppe II in der Hauptrunde in Malmö

Freitag, 17. Januar:

16.00 Uhr: Slowenien – Island , live im Free-TV auf Eurosport und im Stream auf Handball-Deutschland .TV

– , live im Free-TV auf und im Stream auf .TV 18.15 Uhr: Norwegen - Ungarn , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

- , live im Stream auf .TV 20.30 Uhr: Portugal – Schweden , live im Free-TV auf Eurosport und im Stream auf Handball-Deutschland .TV

Sonntag, 19. Januar:

14.00 Uhr: Portugal – Island , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

– , live im Stream auf .TV 16.15 Uhr: Slowenien – Ungarn , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

– , live im Stream auf .TV 18.30 Uhr: Norwegen – Schweden , live im Free-TV auf Eurosport und im Stream auf Handball-Deutschland .TV

Dienstag, 21. Januar:

16.00 Uhr: Portugal – Slowenien , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

– , live im Stream auf .TV 18.15 Uhr: Norwegen – Island , live im Free-TV auf Eurosport und im Stream auf Handball-Deutschland .TV

– , live im Free-TV auf und im Stream auf .TV 20.30 Uhr: Ungarn - Schweden , live im Free-TV auf Eurosport und im Stream auf Handball-Deutschland .TV

Mittwoch, 22. Januar:

16.00 Uhr: Portugal – Ungarn , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

– , live im Stream auf .TV 18.15 Uhr: Norwegen – Slowenien , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

– , live im Stream auf .TV 20.30 Uhr: Island – Schweden , live im Stream auf Handball-Deutschland .TV

Finalrunde (24. bis 26. Januar) in Stockholm

Halbfinale

Freitag, 24. Januar:

18.00 Uhr: 1. Gruppe I – 2. Gruppe II

20.30 Uhr: 2. Gruppe I – 1. Gruppe II

Platzierungsspiele

Samstag, 25. Januar:

16.00 Uhr, Spiel um Platz 5: 3. Gruppe I – 3. Gruppe II

20.30 Uhr, Spiel um Platz 3: Verlierer Halbfinale I – Verlierer Halbfinale II

Finale

Sonntag, 26. Januar:

16.30 Uhr: Sieger Halbfinale I – Sieger Halbfinale II

Handball-EM 2020: Übertragung im Live-TV, Fernsehen und Online-Stream: Sky, DAZN oder Free-TV?

ARD und ZDF konnten sich die TV-Rechte an der Handball-Europameisterschaft 2020 sichern. Hier gibt es alle Infos rund um Live-TV, Stream und TV-Termine: Handball-EM 2020 live in TV und Stream - die TV-Termine.

Handball-Europameisterschaft 2020: Austragungsorte in Österreich, Schweden und Norwegen

Es gibt insgesamt fünf Austragungsorte bei der Handball-EM, die Sie hier nach Gruppen sortiert finden. In Österreich wird in Graz und Wien, in Norwegen in Trondheim und in Schweden in Malmö und Göteborg gespielt.

Gruppe A Österreich – Messehalle, Graz

– Messehalle, Gruppe B Österreich – Stadthalle, Wien

– Stadthalle, Gruppe C Norwegen – Spektrum, Trondheim

– Spektrum, Gruppe D Norwegen – Spektrum, Trondheim

– Spektrum, Gruppe E Schweden – Malmö Arena

– Arena Gruppe F Schweden – Scandinavium, Göteborg

Handball-EM 2020: In welcher Gruppe ist die Deutschland-Mannschaft?

Gruppe A, Graz : Kroatien , Weißrussland , Montenegro , Serbien

: , , , Gruppe B, Wien : Tschechien , Nordmazedonien , Österreich , Ukraine

: , , , Gruppe C, Trondheim : Spanien , Deutschland , Lettland , Niederlande

Gruppe D, Trondheim : Frankreich , Norwegen , Portugal , Bosnien und Herzegowina

: , , , Gruppe E, Malmö : Dänemark , Ungarn , Island , Russland

: , , , Gruppe F, Göteborg : Schweden , Slowenien , Schweiz , Polen

Historie der Herren-Handball-EM: Das waren die Handball-Europameister der vergangenen Jahre

Die Handball-Europameisterschaften der Männer werden seit 1994 ausgespielt. Sie finden im Abstand von zwei Jahren statt.

2018: Spanien

2016: Deutschland

2014: Frankreich

2012: Dänemark

2010: Frankreich

2008: Dänemark

2006: Frankreich

2004: Deutschland

