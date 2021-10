Handball-EM 2022: Kader deutsche Nationalmannschaft

Je näher es auf die Handball-EM im Januar 2022 zugeht, desto gespannter sind die deutschen Fans, welche Handball-Nationalspieler im Kader für Deutschland stehen. Wir liefern einen Überblick.

Handball-EM 2022: Vom 15. bis 30. Januar findet die 15. Handball-EM in Ungarn und der Slowakei statt. Beim Handball-EM-Turnier werden nicht nur die Europameister ermittelt, sondern es dient auch als Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele und die Weltmeisterschaft. Das erfolgreichste Team ist Schweden, das vier Titel gewonnen hat. Spanien hat aber die meisten Medaillen gewonnen. Die Handball-Europameisterschaft der Männer ist der offizielle Wettbewerb für die Handball-Nationalmannschaften der Männer in Europa und findet seit 1994 alle zwei Jahre in dem geraden Jahr zwischen den Weltmeisterschaften statt.

Die Handball-WM 2022 wurde vom Kongress der Europäischen Handballföderation (EHF) am 20. Juni 2018 in Glasgow vergeben. Die gemeinsame Bewerbung von Ungarn und der Slowakei setzte sich gegen die Bewerbung von Frankreich, Belgien und Spanien durch.

Diese Fragen klären wir in diesem Artikel:

Wer steht im Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft für die Handball-EM 2022?

Handball-EM 2022: Das ist der Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft

Für Deutschland treten diese Nationalspieler bei der Handball-Europameisterschaft 2022 in der Slowakei und in Ungarn an:

Wird nach Nominierung (wohl im Dezember) ergänzt.

Rückblick: Das war der Kader der Handballer von Deutschland bei der Handball-WM 2021

Den ersten Kader hatte der damalige Handball-Bundestrainer Alfred Gislason am 21. Dezember 2020 bekannt gegeben: Kapitän Uwe Gensheimer (RN Löwen) und Torwart Andreas Wolff (Kielce) standen an der Spitze des 20 Spieler umfassenden Kaders. Jüngster Spieler des Kaders war Mittelmann Juri Knorr mit 20 Jahren. Knorr hatte bis zuletzt an einer Corona-Infektion mit starken Symptomen gelitten. Torwart Johannes Bitter (Stuttgart) war mit 38 Jahren der älteste Spieler des Kaders. Erstmals im Aufgebot standen Sebastian Firnhaber und Antonio Metzner.

Lesen Sie dazu auch

Torwart:

Johannes Bitter ( TVB Stuttgart )

( ) Silvio Heinevetter ( MT Melsungen )

( ) Andreas Wolff ( PGE VIVE Kielce , Polen)

Rechtsaußen:

Tobias Reichmann ( MT Melsungen )

( ) Timo Kastening ( MT Melsungen )

Linksaußen:

Uwe Gensheimer ( Rhein-Neckar Löwen )

( ) Marcel Schiller ( FRISCH AUF! Göppingen )

Rückraum rechts:

Kai Häfner ( MT Melsungen )

( ) David Schmidt (Bergischer Handball-Club 06)

(Bergischer Handball-Club 06) Antonio Metzner ( HC Erlangen )

Rückraum links:

Julius Kühn ( MT Melsungen )

( ) Paul Drux ( Füchse Berlin )

( ) Fabian Böhm ( TSV Hannover-Burgdorf )

( ) Lukas Stutzke ( Bergischer HC )

Rückraum Mitte:

Philipp Weber ( SC DHfK Leipzig )

( ) Juri Knorr ( TSV GWD Minden )

( ) Marian Michalczik ( Füchse Berlin )

Kreis:

Johannes Golla ( SG Flensburg-Handewitt )

( ) Moritz Preuss ( SC Magdeburg )

( ) Sebastian Firnhaber ( HC Erlangen )

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.