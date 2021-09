Haunstetter Handballerinnen spannen ihre Fans auf die Folter

Plus Drittliga-Handballerinnen des TSV Haunstetten dürfen erstmals wieder vor Publikum spielen und bieten mit dem 29:28-Sieg gegen den TSV Wolfschlugen ein Riesenspektakel.

Fast eineinhalb Jahre durften die Haunstetter Handballerinnen aufgrund der Corona-Pandemie nicht vor Publikum spielen. Im Oktober 2020 war die letzte Drittliga-Saison nach nur zwei Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgebrochen worden. Umso größere Freude herrschte nun bei Spielerinnen, Trainer und Betreuern über das erste Heimspiel der neuen Saison mit knapp 100 gemäß der 3G-Regel geprüften Fans auf der Tribüne.