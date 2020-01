vor 3 Min.

Handball Länderspiel: Deutschland - Island heute live in TV & Stream

Vor der Handball-EM 2020 testet Deutschland noch gegen Island (heute) und Österreich. Am Samstag, 4.1.2020, geht es zuerst gegen Island. Wir sagen, wie Sie das Testspiel live in TV, Fernsehen und Stream sehen können. Free-TV in ARD oder ZDF? Der TV-Termin.

Handball-EM Testspiel: Deutschland - Island live in TV & Stream heute Abend - der TV-Termin - die Handball-Europameisterschaft 2020 steht bevor. Zuvor muss Deutschland noch in zwei Länderspielen zeigen, was es drauf hat. Die Gegner der deutschen Handball-Nationalmannschaft: Island und EM-Gastgeber Österreich. Wie Sie das Testspiel des DHB-Teams am 4. Januar 2020 und das Testspiel am 6. Januar 2020 sehen können, verraten wir Ihnen hier. Kommt das Handball-Spiel live in der Übertragung im Free-TV auf ARD oder ZDF oder nur im Pay-TV auf Sky oder DAZN? Handball live in TV und Stream - die Fans dürfen sich freuen!

Handball-EM 2020 Länderspiel: Deutschland - Island live in TV & Stream - TV-Termin

Wer? Deutschland - Island ( Testspiel vor der Handball-EM 2020)

Wann? Samstag, 4. Januar 2020, 17.20 Uhr

Wo? Mannheim , SAP Arena

Live-TV? Live in der Übertragung in TV, Fernsehen & Stream im ZDF (Free-TV)

Handball-Europameisterschaft: Deutschland - Island Übertragung live in TV, Fernsehen und Stream

Wie die Handball-EM werden auch die Testspiele der deutschen Handballer vor der Europameisterschaft 2020 live im Free-TV zu sehen sein. Die Übertragung der Testspiele wie der Turnierspiele teilen sich das ZDF und die ARD auf. Somit sind alle Spiele des DHB-Teams live in der Übertragung in TV, Fernsehen und Stream zu sehen - kostenlos, gratis, umsonst und ohne Anmeldung im Free-TV und Gratis-Stream. Sky oder DAZN übertragen kein Handball.

Handball-EM: Nach den Testspielen geht es für die Handballer nach Trondheim

Nach dem Testspiel gegen EM-Gastgeber Österreich am kommenden Montag (7. Januar 2020) in Wien fliegt die DHB-Auswahl nach Trondheim in Norwegen. Bei dem Europameisterschaftsturnier vom 9. bis 26. Januar in Norwegen, Österreich und Schweden trifft Deutschland in der Vorrunde auf Holland, Spanien und Lettland.

Da durch den Ausfall von gleich sechs Rückraumspielern einiges an Offensiv-Power verloren gegangen ist, kommt der Defensive um das Torwart-Duo Andreas Wolff/Johannes Bitter eine noch größere Bedeutung zu.

Mit diesen Spielern geht Deutschland in das Testspiel gegen Island und in die Handball-EM

Torwart

Johannes Bitter

Andreas Wolf ( PGE VIVE Kielce, Polen)

Außen

Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar-Löwen)

(Rhein-Neckar-Löwen) Tobias Reichmann ( MT Melsungen )

( ) Timo Kastening ( TSV Hannover-Burgdorf )

( ) Patrick Zieker

Rückraum

Philipp Weber ( SC DHfK Leipzig )

( ) Marian Michalczik ( TSV GWD Minden )

) Kai Häfner ( MT Melsungen )

( ) Julius Kühn ( MT Melsungen )

( ) Fabian Böhm ( TSC Hannover-Burgdorf )

( ) Paul Drux ( Füchse Berlin )

Kreis

Johannes Golla ( SG Flensburg-Handewitt )

( ) Patrick Wiencek ( THW Kiel)

( Kiel) Hendrik Pekeler ( THW Kiel)

( Kiel) Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar-Löwen)

