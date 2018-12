07:12 Uhr

Handball-WM 2019: Spielplan, Termine und Ergebnisse Sport

Bundestrainer Christian Prokop will mit seinem Team bei der Handball-WM in Deutschland und Dänemark eine gute Rolle spielen. Den Spielplan finden Sie bei uns

Die Handball-WM 2019 findet vom 10. bis zum 27. Januar 2019 in Deutschland und in Dänemark statt. Hier gibt es den Spielplan zu der Weltmeisterschaft.

Der Spielplan für die Handball-WM 2019 steht zumindest weitestgehend fest. Eines ist vor der Weltmeisterschaft schon klar: Das Turnier wird die Bewährungsprobe für Christian Prokop und die deutsche Handball-Nationalmannschaft. Beim der Weltmeisterschaftin Deutschland und in Dänemark soll die enttäuschende Europameisterschaft vergessen gemacht werden. Die gute Nachricht für alle Fans der Sportart: Alle Spiele der deutschen Mannschaft werden von ARD und ZDF im TV sowie im Live-Stream gezeigt werden. Das war zuletzt 2013 der Fall.

Unter anderem wird das ZDF das Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft gegen Südkorea am 10. Januar im Live-Stream übertragen. Die ARD zeigt ihr erstes Live-Spiel am 14. Januar, wenn die DHB-Auswahl gegen Russland antritt.

Spielplan und Termine: Handball-WM 2019 live im TV und Stream

ARD und ZDF bieten jeweils einen Live-Stream an: Der des Ersten ist hier zu erreichen, der des Zweiten Deutschen Fernsehens hier. Smartphone-User können jeweils noch die jeweilige App herunterladen. Das Erste bietet die Übertragung in der Sportschau-App an. Der Download der App ist kostenlos. Android-User können sich die Version für ihr System hier herunterladen, Apple-User werden hier fündig. Das ZDF stellt eine Übertragung über die Mediathek zur Verfügung. Der Download steht für Android-User hier zur Verfügung. Apple-User werden hier fündig.

Die TV-Situation bei der Handball-WM ist geklärt. Bild: Axel Heimken, dpa

In den Verhandlungen mit der Sportmarketingagentur Lagardère Sports sicherten sich die beiden Sender sogar gleich ein Mega-Paket. Denn neben der WM 2019 enthält die Vereinbarung auch die TV-Rechte an den Weltmeisterschaften 2021, 2023 und 2025. Darüber hinaus werden die Europameisterschaften 2020, 2022 und die in Deutschland stattfindende EM 2024 von ARD und ZDF übertragen. "Das sind sehr gute Nachrichten, die wir erleichtert aufgenommen haben. Wir haben auf medialem Gebiet nun Planungssicherheit", sagte der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Handballbundes (DHB), Mark Schober.

Handball-WM 2019: Spielplan

Der Spielplan, den der Weltverband IHF vorgestellt hat, ist vor allem "eine Willensbekundung", soll aber weitestgehend eingehalten werden. Der Zeitplan in der Übersicht. Sobald Ergebnisse feststehen, finden Sie diese ebenfalls an dieser Stelle.

Gruppe A - Spielort: Berlin, Mercedes-Benz Arena



10.01.19 Korea - Deutschland

11.01.19 Brasilien - Frankreich

11.01.19 Serbien - Russland



12.01.19 Frankreich - Serbien

12.01.19 Russland - Korea

12.01.19 Deutschland - Brasilien



14.01.19 Frankreich - Korea

14.01.19 Serbien - Brasilien

14.01.19 Russland - Deutschland



15.01.19 Russland - Brasilien

15.01.19 Korea - Serbien

15.01.19 Deutschland - Frankreich



17.01.19 Brasilien - Korea

17.01.19 Frankreich - Russland

17.01.19 Deutschland - Serbien



Gruppe B - Spielort: München, Olympiahalle



11.01.19 Japan - Mazedonien

11.01.19 Bahrain - Spanien

11.01.19 Island - Kroatien



13.01.19 Spanien - Island

13.01.19 Kroatien - Japan

13.01.19 Mazedonien - Bahrain



14.01.19 Spanien - Japan

14.01.19 Island - Bahrain

14.01.19 Kroatien - Mazedonien



16.01.19 Kroatien - Bahrain

16.01.19 Japan - Island

16.01.19 Mazedonien - Spanien



17.01.19 Bahrain - Japan

17.01.19 Spanien - Kroatien

17.01.19 Mazedonien - Island



Gruppe C - Spielort: Herning (Dänemark), Jyske Bank Boxen

10.01.19 Chile - Dänemark

11.01.19 Saudi-Arabien - Österreich

11.01.19 Tunesien - Norwegen



12.01.19 Dänemark - Tunesien

12.01.19 Norwegen - Saudi-Arabien

12.01.19 Österreich - Chile



14.01.19 Dänemark - Saudi-Arabien

14.01.19 Tunesien - Chile

14.01.19 Norwegen - Österreich



15.01.19 Norwegen - Chile

15.01.19 Saudi-Arabien - Tunesien

15.01.19 Österreich - Dänemark



17.01.19 Chile - Saudi-Arabien

17.01.19 Dänemark - Norwegen

17.01.19 Österreich - Tunesien



Gruppe D - Spielort: Kopenhagen, Royal Arena

11.01.19 Ägypten - Schweden

11.01.19 Angola - Katar

11.01.19 Argentinien - Ungarn



13.01.19 Schweden - Argentinien

13.01.19 Ungarn - Angola

13.01.19 Katar - Ägypten



14.01.19 Schweden - Angola

14.01.19 Argentinien - Ägypten

14.01.19 Ungarn - Katar



16.01.19 Ungarn - Ägypten

16.01.19 Angola - Argentinien

16.01.19 Katar - Schweden



17.01.19 Ägypten - Angola

17.01.19 Schweden - Ungarn

17.01.19 Katar - Argentinien

Spielplan zur Handball-WM 2019: Wie kommt Deutschland weiter?

Um in die Hauptrunde einziehen, muss die deutsche Nationalmannschaft mindestens Dritter in der Gruppe werden. In Köln würde es dann zwischen dem 19. und dem 23. Januar gegen die die besten Teams aus der Gruppe B gehen. Die Halbfinalspiele finden am 25. Januar in Hamburg statt, die Finals am 27. Januar im dänischen Herning.

