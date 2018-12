07:08 Uhr

Handball-WM 2019 live im TV, Fernsehen, Live-Stream, Ticker Sport

Handball WM 2019 TV-Übertragung: Die Handball Weltmeisterschaft live in ARD und ZDF in TV und Live-Stream. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sehen. Diese Termine für Deutschland stehen fest.

Handball WM 2019 TV-Übertragung: Die Handball Weltmeisterschaft live in ARD und ZDF in TV und Live-Stream. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sehen. Diese Termine für Deutschland stehen fest.

Sie wollen die Handball WM 2019 in Deutschland und Dänemark live verfolgen in TV, im Live-Stream oder in einer Fernseh-Übertragung oder gar im Radio und Live-Ticker? Wir verraten Ihnen, wo und wie Sie die Handball Weltmeisterschaft und insbesondere die Spiele der Deutschen Handball Nationalmannschaft verfolgen können und beantworten die Fragen:

Wer überträgt die Handball WM, bzw. wo wird sie übertragen?

Wie und wo kann man Handball Weltmeisterschaft schauen?

TV-Rechte: Wo läuft die WM-Handball 2019?

Free-TV vs. Pay-TV: Wer hat sich durchgesetzt?

Wo kann man die Handball-Nationalmannschaft von Deutschland sehen?

Streit um TV-Rechte gelöst: ARD und ZDF zeigen die Handball Weltmeisterschaft

Lange mussten die deutschen Handball-Fans zittern bei der Frage, wer die Handball WM 2019 überträgt und wo die Spiele von Deutschland zu sehen sein werden. Seit Oktober 2018 herrscht nun Klarheit. ARD und ZDF haben sich die Rechte an der Übertragung der Handball WM von 2019 bis zur EM 2024 gesichert. Damit können Fans aus Deutschland die Spiele im Free-TV sehen und das in einer Übertragung live im Fernsehen und im Live-Stream.

Damit wird eine Handball-WM erstmals seit 2013 in Deutschland wieder live im Free-TV zu sehen sein. Darauf hatten sich ARD und ZDF mit der Sportmarketingagentur Lagardère Sports geeinigt. „Das sind sehr gute Nachrichten, die wir erleichtert aufgenommen haben. Wir haben auf medialem Gebiet nun Planungssicherheit - und dies weit über die WM 2019 hinaus“, sagte dazu Mark Schober, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Handballbundes. Bis in den Oktober hatte es noch keinen gültigen Vertrag für den TV-Markt in Deutschland gegeben, da der Vertrag mit dem ehemaligen Rechteinhaber MP & Silva aufgelöst worden war.

So sehen Sie die Handball WM 2019 live in TV, Fernsehen, Live-Stream und Ticker

Das ZDF wird neben vielen weiteren Partien der Handball WM das WM-Eröffnungsspiel von Deutschland gegen Südkorea am 10. Januar um 18.15 Uhr in Berlin live in TV und Live-Stream übertragen. Die ARD steigt mit ihrer Live-Übertragung in Fernsehen und Livestream am 14. Januar mit dem Handball WM-Spiel Deutschland - Russland in die Berichterstattung ein. „Wir freuen uns sehr, dass die Handball-Weltmeisterschaften den Weg zurück ins frei empfangbare Fernsehen gefunden haben und wir auch weiterhin über die Handball-Europameisterschaften live, kompetent und umfassend berichten können“, sagte der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm.

Noch ist nicht klar bei allen Auseinandersetzungen klar, welche Spiele der Handball WM 2019 und insbesondere der deutschen Handball-Nationalmannschaft von ARD oder ZDF übertragen wird.

Dies sind jedoch die ersten genauen Spiel-Termine von Deutschland bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land und in Dänemark:

Südkorea – Deutschland (ZDF), Mercedes-Benz Arena, Berlin, 10. Januar 2019, 18:15 Uhr

Deutschland – Brasilien (ZDF), Mercedes-Benz Arena, Berlin, 12. Januar 2019, 18:15 Uhr

Russland – Deutschland (ARD), Mercedes-Benz Arena, Berlin, 14. Januar 2019, 18:00 Uhr

Deutschland – Frankreich (ZDF), Mercedes-Benz Arena, Berlin, 15. Januar 2019, 20:30 Uhr

Deutschland – Serbien (ARD), Mercedes-Benz Arena, Berlin, 17. Januar 2019, 18:00 Uhr

Wann und wo Sie die Spiele der Hauptrunde sowie Halbfinale und Finale live in TV und Stream verfolgen können, ergänzen wir in diesem Artikel zeitnah.

Handball Weltmeisterschaft 2019: Live-Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream

Bei den beiden letzten Handball-Weltmeisterschaften 2015 und 2017 gab es in Deutschland aufgrund gescheiterter Verhandlungen keine Übertragung im Free-TV. 2015 sprang der Pay-TV-Anbieter Sky ein. 2017 wurden die Spiele von einem Sponsor des Deutschen Handballbundes live im Stream im Internet übertragen. Ulrich Wilhelm, ARD-Vorsitzender und -Sportrechte-Intendant, sagte dazu: „Wir freuen uns sehr, dass die Handball-Weltmeisterschaften den Weg zurück ins frei empfangbare Fernsehen gefunden haben. Das gilt besonders für die Handball-Heim-WM 2019 und die Heim-EM 2024, die wir beide zu einem herausragenden Ereignis für die deutschen Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer machen wollen.“

Fans der deutschen Handball-Nationalmannschaft dürfte dies alles freuen, sehen sie doch die Handball WM 2018 in Deutschland und Dänemark live in TV, Fernsehen und im Live-Stream im Internet. Zudem wird es wieder viele Live-Ticker und auch Übertragungen im Radio geben. (AZ)

Themen Folgen