Handball-WM 2021: Deutscher Kader im Überblick

Am 13. Januar startet die Handball-WM in Ägypten. Welche Spieler am Start sein werden erklärt sich aus der Übersicht des aktuellen Kaders. Im Bild Handball-Bundestrainer Alfred Gislason.

Welche Spieler vertreten Deutschland bei der Handball-WM 2021? Wie genau sieht der Kader der deutschen Mannschaft in Ägypten 2021 aus? Alle Infos zur deutschen Nationalmannschaft und eine Übersicht finden Sie hier.

Bei der letzten Handball-WM im Jahr 2019 in Dänemark und Deutschland landete die deutsche Handball-Nationalmannschaft auf dem vierten Platz. Gelingt es Deutschland diesmal mit dem aktuellen Kader eine Medaille zu erringen? Hier finden Sie einen Überblick über die deutschen Spieler der Handball-WM 2021.

Weitere Informationen über die Handball-WM 2021 finden Sie hier:

Absagen zur Handball-WM 2021: Corona, Verletzung und Familie

Trainer Alfred Gislason plant pragmatisch den Kader für die am 3. Januar startende WM-Vorbereitung. Finn Lemke, Steffen Weinhold und Hendrik Pekeler sagten aus familiären Gründen die Teilnahme an der WM ab. Auch Patrick Wiencek und Fabian Wiede hatten ihre ihre Teilnahme kurz zuvor gecancelt. Die Spieler Franz Semper und Tim Suton fallen wegen Kreuzbandrissen aus. Derzeit stehen Bundestrainer Gislason nur 28 Spieler zur Verfügung. "Jeder Verlust ist auch eine Chance. Wir planen mit anderen Spielern und investieren alles, um bei der Weltmeisterschaft in Ägypten das bestmögliche Ergebnis zu erreichen," so wird Gislason auf der Webseite des Deutschen Handball Bundes zitiert.

Deutscher Kader für die Handball-WM 2021: Gislason benennt Kader

Den aktuellen Kader hat Gislason am Montag, den 21. Dezember, benannt: Kapitän Uwe Gensheimer (RN Löwen) und Torwart Andreas Wolff (Kielce) stehen an der Spitze des 20 Spieler umfassenden Kaders. Jüngster Spieler des Kaders ist Mittelmann Juri Knorr mit 20 Jahren. Knorr hatte bis zuletzt an einer Corona-Infektion mit starken Symptomen gelitten. Torwart Johannes Bitter (Stuttgart) ist mit 38 Jahren der älteste Spieler des Kaders. Erstmals im Aufgebot stehen Sebastian Firnhaber und Antonio Metzner. "Wir haben viele neue Spieler mit dabei. Ich denke aber, dass der Kader eine gute Qualität hat", erklärt Gislason.

