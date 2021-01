vor 16 Min.

Handball-WM 2021: Deutschland - Spanien live im TV und Stream - Übertragung heute am 21.1.21

Deutschland gegen Spanien in der Hauptrunde: Termin und Übertragung live im Free-TV und Live-Stream

Heute am 21.01.2021 kämpft Deutschland bei der Handball-WM in Ägypten gegen Spanien. Wird das Spiel live im Free-TV oder im Stream von ARD/ZDF übertragen? Wo und wann die erste Partie der deutschen Handball-Nationalmannschaft in der Hauptrunde zu sehen ist, erfahren Sie hier.

Deutschland - Spanien in der Handball-WM 2021: Heute steht das erste Spiel von Deutschland in der Hauptrunde an. Dabei trifft die Mannschaft auf den Favoriten Spanien. Wir informieren Sie über die Uhrzeit, den Spielplan und die Übertragung der Partie live im Free-TV und Stream.

Hauptrunde der Handball-WM 2021: Termin und Live-Übertragung im TV von Deutschland vs. Spanien

Die Vorrunde ging aufgrund der Niederlage gegen Ungarn nicht gut für Deutschland aus. In der Hauptrunde trifft Deutschland nun zunächst auf Spanien. Um 18 Uhr startet das Spiel unter ungewöhnlichen Umständen: ohne Zuschauer. Bis kurz vor dem Start der Handball-WM 21 plante der Veranstalter, die Stadien mit 20 Prozent ihrer Kapazität zu besetzen. Gegen diese Entscheidung protestierten allerdings zahlreiche Spieler und die Spielergewerkschaft, sodass die Weltmeisterschaft nun ohne Zuschauer stattfindet.

Was: Weltmeisterschaft 2021, Hauptrunde , 1. Spieltag: Deutschland - Spanien

Weltmeisterschaft 2021, , 1. Spieltag: - Spanien Wann: 18.00 (deutsche Uhrzeit)

18.00 (deutsche Uhrzeit) Übertragung: Live im Free-TV auf ZDF und in der ZDF Mediathek

Live im Free-TV auf und in der Mediathek Moderation: Yorck Polus

Experte: Sven-Sören Christophersen

Reporter: Christoph Hamm , Co-Kommentator Markus Baur

Deutschland gegen Spanien: Übertragung live im Free-TV oder Live-Stream?

Handball-Fans können alle Spiele der Handball-WM 2021 live im TV und Stream verfolgen. Die Übertragungsrechte teilen sich, genauso wie im Jahr 2019, die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Das Spiel zwischen Deutschland und Spanien ist im ZDF ab 18.00 Uhr deutscher Zeit zu sehen. Nachträglich können Fans die Partie in der Mediathek des ZDF abrufen. Zudem werden die Spiele auf Sportdeutschland.TV übertragen, manche auch live bei Eurosport.

Hier finden Sie weitere Informationen zur Handball-WM 21 in Ägypten:

Handball-WM 21: der deutsche Kader

Aufgrund der Corona-Pandemie gab es viele Änderungen bezüglich des deutschen Kaders für die Handball-WM 2021. Bundestrainer Alfred Gislason musste die Absagen von neun Spielern hinnehmen und flexibel reagieren. Dennoch ist er von der guten Qualität des Kaders überzeugt. Das Team wird angeführt von Kapitän Uwe Gensheimer, weitere Spieler sind Paul Drux, Christian Dissinger, Johannes Bittner, Tobias Reichmann, Andreas Wolff und Julius Kühn.

