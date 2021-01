17.01.2021

Handball-WM 2021, Deutschland-Spiele: Ergebnisse und Resultate - Stand: 20.1.21

Die Handball-WM 2021 in Ägypten: Wie schlägt sich die deutsche Handball-Nationalmannschaft aktuell? Hier finden Sie die Ergebnisse und Resultate aller deutschen Spiele.

Handball-WM 2021 in Ägypten: Bei der letzten Handball-Weltmeisterschaft gelang es der deutschen Mannschaft nicht, eine Medaille zu erringen – die Mannschaft landete auf dem vierten Platz. Nun hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft in Ägypten erneut die Chance auf den Titel. Sie wollen verfolgen, wie sich Deutschland schlägt? Wir informieren Sie über die Ergebnisse aller Spiele des deutschenTeams.

Die Ergebnisse von Deutschland in der Gruppenphase der Handball-WM 2021

15. Januar 2021, 18.00 Uhr - Deutschland - Uruguay : 43:14 (16:4)

- : 43:14 (16:4) 17. Januar 2021, 18.00 Uhr - Kapverdische Inseln - Deutschland : mit 10:0 gewertet (Spiel wegen Corona-Fällen bei Kap Verde abgesagt)

- : mit 10:0 gewertet (Spiel wegen Corona-Fällen bei abgesagt) 19. Januar 2021, 20.30 Uhr - Deutschland - Ungarn : 28:29 (14:15)

Das ist die Handball-WM 2021 in Ägypten

Die 27. Handball-WM dauert vom 13. Januar 2021 bis zum 1. Februar 2021. Ausgetragen wird sie nach 1999 zum zweiten Mal in Ägypten: Die Spiele finden in Alexandria, Kairo, Gizeh und New Capital statt. Neben der deutschen Handball-Nationalmannschaft treten weitere 31 Mannschaften an. Begleitet wird Deutschland von Bundestrainer Gislason, der Christian Prokop als Trainer abgelöst hat. Mit ihm soll Deutschland die erste Medaille nach Olympia-Bronze im Jahr 2016 gelingen.

