06:21 Uhr

Handball-WM 2021: Deutschland - Uruguay live im TV und Stream - Übertragung heute am 15.1.21

Am 15.01.2021 trifft Deutschland bei der Handball-WM 2021 auf Uruguay. Wann ist das Spiel live im TV und Stream zu sehen? Läuft die Übertragung über ARD oder ZDF?

Deutschland - Uruguay: Im ersten Spiel bei der Handball-WM trifft die deutsche Mannschaft auf den Außenseiter Uruguay. Alle Infos zur Live-Übertragung in TV, Fernsehen und Live-Stream, zum aktuellen Spielplan, den Terminen und der Uhrzeit erfahren Sie hier.

Gruppe A: Deutschland gegen Uruguay – Handball-WM Termine und Übertragung live im TV und Stream

Das Auftaktspiel der Handball-WM 2021 findet am 15. Januar 2021 um 18 Uhr in Giza in Ägypten statt. In der Halle des 6. Oktober werden nun doch keine Zuschauer anwesend sein, das hat der Veranstalter der WM kurz vor Turnierstart bekannt gegeben. Der DHB-Kader tritt in der WM 2021 mit vier neuen Spielern an, da neun Spieler ihre Teilnahme an der Handball-WM aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt hatten.

Was : Deutschland - Uruguay

: - Wann : 18.00 Uhr (deutsche Uhrzeit)

: 18.00 Uhr (deutsche Uhrzeit) Wo : Halle des 6. Oktober, in Giza, Ägypten

: Halle des 6. Oktober, in Giza, Übertragung: Live im Free-TV auf ARD

Deutschland – Uruguay: Live im Free-TV oder Live-Stream?

Alle Spiele der Handball-WM 2021 werden live im TV und Stream übertragen. Die Rechte haben sich, wie auch im Jahr 2019, die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF gesichert. Handball-Fans können damit jede Partie der WM in Ägypten live im Free-TV oder Stream verfolgen. Das Auftaktspiel zwischen Deutschland und Uruguay überträgt die ARD ab 18 Uhr deutscher Uhrzeit live im Free-TV. Außerdem sind die Partien auf Sportdeutschland.TV, einige der Spiele bei Eurosport live zu verfolgen.

Weitere Informationen zur Handball-WM finden Sie hier:

Handball-WM 2021 in Ägypten: Termine und Kader

Die Handball-WM 2021 findet vom 13. Januar 2021 bis zum 1. Februar 2021 statt. Bereits zum zweiten Mal wird sie in Ägypten ausgetragen, diesmal unter erschwerten Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie. Bundestrainer Alfred Gislason hatte im Vorfeld mit schweren Planungsbedingungen zu kämpfen, da neun Spieler vor der WM zurückgetreten waren. Er tritt in dieser WM mit einem jungen und neu formierten Kader an.

Die weiteren Termine der deutschen Mannschaft bei der Handball-WM 2021 sind:

17. Januar 2021: 18 Uhr – Kapverdische Inseln - Deutschland

- 19. Januar 2021: 20.30 Uhr – Deutschland - Ungarn

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen