vor 47 Min.

Handball-WM 2021: Deutschland vs. Brasilien live im TV und Live-Stream – Übertragung am 23.1.2021

Am 23. Februar 2021 trifft Deutschland in der Hauptrunde der Handball-WM 2021 in Ägypten auf Brasilien. Alle Infos zur Hauptrunde, dem Termin, der Uhrzeit und zur Übertragung live im Free-TV auf ARD/ZDF und im Stream finden Sie hier.

Deutschland vs. Brasilien in der Hauptrunde der Handball-WM 2021. In seiner zweiten Partie der Hauptrunde tritt der DHB-Kader in New Capital östlich von Kairo am 23. Januar gegen Brasilien an. Ob die Partie live im Free-TV bei ARD oder ZDF sowie im Live-Stream zu sehen sein wird, das erfahren Sie hier. Zudem liefern wir Ihnen Infos zum Spielbeginn, der konkreten Uhrzeit und dem Kader.

Handball-WM 2021 Hauptrunde: Deutschland vs. Brasilien – Termin, Uhrzeit und Spielplan

Am Samstag, den 23. Januar 2021, bestreitet der Kader des DHB-Trainers Alfred Gislason das zweite Spiel in der Hauptrunde der Handball-WM 2021 gegen Brasilien. Weitere Gegner in der Hauptrunde der WM 2021, die vom 20. bis zum 25. Januar ausgetragen wird, sind Spanien (bereits stattgefunden) und Polen. Die Partie gegen Polen wird am 25. Januar um 18 Uhr ausgetragen. Deutschland hatte gegen Außenseiter Uruguay in der Vorrunde einen 43:14-Erfolg errungen, gegen Ungarn verlor der DHB-Kader knapp 28:29. Das Spiel gegen Kap Verde wurde wegen einiger Corona-Fälle in der Mannschaft abgesagt und mit 10:0 für Deutschland gewertet.

Was: Handball-WM 2021, Hauptrunde , 2. Partie: Deutschland vs. Brasilien

2021, , 2. Partie: vs. Wann: 23. Januar, Samstag, um 20.30 Uhr

23. Januar, Samstag, um 20.30 Uhr Wo: Live im Free-TV auf ARD (unter Vorbehalt, offizielle Bestätigung steht aus)

Deutschland - Brasilien: Live im Free-TV ARD/ZDF und im Live-Stream?

Das Hauptrunden-Spiel bei der WM 2021 überträgt aller Voraussicht nach die ARD live im Free-TV, da die Vorrundenpartie gegen Spanien vom ZDF übertragen wurde. Die offizielle Sendebestätigung steht derzeit noch aus. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben sich auch 2021, wie bei der Handball-WM 2019, die Rechte an der Übertragung der einzelnen Partien gesichert. ARD und ZDF übertragen im Wechsel. Das bedeutet für Fans, dass die Spiele der deutschen Mannschaft im Free-TV zu sehen sein werden, zudem im Live-Stream. Auch der Internetanbieter Sportdeutschland.TV überträgt die Partien live, allerdings kostenpflichtig, einige ausgewählte Partien sendet Eurosport. Die von Eurosport ausgestrahlten Partien (6 in der Hauptrunde) können von Fans auch auf der Streaming-Plattform DAZN abgerufen werden. Als Moderatoren sind für die ARD Alexander Bommes und für das ZDF Yorck Polus am Start, begleitet von den Experten und ehemaligen Nationalspielern Dominik Klein (ARD) sowie Sven-Sören Christophersen (ZDF).

Datum/ Uhrzeit Partie TV-Übertragung 21.01.2021, 18 Uhr Deutschland - Spanien ZDF / ZDF Mediathek 23.01.2021, 15.30 Uhr Deutschland - Brasilien ARD (noch nicht bestätigt) 25.01.2021, 20.30 Uhr Deutschland - Polen tba



Weitere Infos zur Handball-WM finden Sie in folgenden Artikeln:

Handball-WM 2021 ohne Publikum in Ägypten



Die Handball-WM 2021 findet aufgrund der Corona-Pandemie ohne Zuschauer statt. Bis kurz vor Start der Vorrunde der WM war mit einer Auslastung von bis zu 20 Prozent der Stadien geplant worden. Als Reaktion auf massive Spieler- und Gewerkschaftsproteste entschieden sich die Veranstalter, die WM ohne Zuschauer stattfinden zu lassen. In den Mannschaften selbst gab es bereits einige Corona-Fälle. Das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Kap Verde konnte aus diesem Grund nicht ausgetragen werden. Der Weltverband IHF hatte von positiven Tests bei zwei Slowenen, einem Brasilianer sowie den Spielern von Kap Verde berichtet. Auch der schwedische Handball-Verband hat einen positiven Befund gemeldet. Die USA und Tschechien mussten wegen eines Ausbruchs bei den Spielern bereits im Vorfeld die Teilnahme an der WM absagen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen