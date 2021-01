vor 2 Min.

Handball-WM 2021, Spielplan: Alle Termine im Zeitplan ab 15.1.21

Vom 13. Januar bis zum 31. Januar 2021 findet in Ägypten die 27. Handball-WM statt: Hier finden Sie schon jetzt alle Termine und den Turnierplan in unserer Übersicht.

Spielplan der Handball-WM 2021: Die Weltmeisterschaft wird zum zweiten Mal in Ägypten ausgetragen. Erstmalig treten hier 32 Mannschaften im Kampf um den Titel an. Trotz der Corona-Pandemie ist die Egyptian Handball Federation (EHF) zuversichtlich, dass die Weltmeisterschaft im Handball stattfinden kann. Ob Zuschauer erlaubt sein werden, steht allerdings noch nicht fest. Alle Infos zu den einzelnen Partien der Handball-WM, zu Spielplan und Terminen erfahren Sie hier.

Weitere Informationen zur Handball-WM erfahren Sie hier:

Der Spielmodus der Handball-WM 2021

Am 13. Januar 2021 beginnt die Vorrunde des Wettkampfs, die bis zum 19. Januar 2021 angesetzt ist. Für die Vorrunde der Handball-WM 2021 werden die Mannschaften in acht Gruppen mit jeweils vier Teams aufgeteilt. Für die Hauptrunde, die vom 20. Januar bis zum 25. Januar 2021 dauert, qualifizieren sich die ersten drei Mannschaften jeder Gruppe.

Hier erfolgt schließlich eine Einteilung der 24 Teams in vier Sechsergruppen. In das Viertelfinale der WM 2021 ziehen die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe ein, sie spielen am 27. Januar 2021. Die spannenden Halbfinals folgen zwei Tage später. Ihr Ende findet die Handball-Weltmeisterschaft mit den Medaillenspielen am 31. Januar 2021.

Handball-Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten: Spielplan & Termine



Alles Wissenswerte zum Spielplan und den Gruppen erfahren Sie hier.

Hier die Gruppe A mit Deutschland:

Deutschland

Uruguay

Ungarn

Kapverdische Inseln

Die Termine der Vorrunde der Handball-WM 2021 in ägyptischer Zeit:

Gruppe A

15. Januar 2021, 19.00 Uhr: Deutschland - Uruguay

- 15. Januar 2021, 21.30 Uhr: Ungarn - Kapverdische Inseln

- 17. Januar 2021, 19.00 Uhr: Kapverdische Inseln - Deutschland

- 17. Januar 2021, 21.30 Uhr: Ungarn - Uruguay

- 19. Januar 2021, 19.00 Uhr: Uruguay - Kapverdische Inseln

- 19. Januar 2021, 21.30 Uhr: Deutschland - Ungarn

Gruppe B

15. Januar 2021, 19.00 Uhr: Spanien - Brasilien

- 15. Januar 2021, 21.30 Uhr: Tunesien - Polen

- Polen 17. Januar 2021, 19.00 Uhr: Tunesien - Brasilien

- 17. Januar 2021, 21.30 Uhr: Polen - Spanien

19. Januar 2021, 19.00 Uhr: Spanien - Tunesien

- 19. Januar 2021, 21.30 Uhr: Brasilien - Polen

Gruppe C

15. Januar 2021, 16.30 Uhr: Katar - Angola

- 15. Januar 2021, 19.00 Uhr: Kroatien - Japan

- 17. Januar 2021, 16.30 Uhr: Katar - Japan

- 17. Januar 2021, 19.00 Uhr: Angola - Kroatien

- 19. Januar 2021, 16.30 Uhr: Japan - Angola

- 19. Januar 2021, 19.00 Uhr: Kroatien - Katar

Gruppe D

15. Januar 2021, 19.00 Uhr: Argentinien - DR Kongo

- 15. Januar 2021, 21.30 Uhr: Dänemark - Bahrain

- 17. Januar 2021, 19.00 Uhr: Argentinien - Bahrain

- 17. Januar 2021, 21.30 Uhr: DR Kongo - Dänemark

- 19. Januar 2021, 19.00 Uhr: Bahrain - DR Kongo

- 19. Januar 2021, 21.30 Uhr: Dänemark - Argentinien

Gruppe E

14. Januar 2021, 19.00 Uhr: Österreich - Qualifikant

- Qualifikant 14. Januar 2021, 21.30 Uhr: Norwegen - Frankreich

- 16. Januar 2021, 19.00 Uhr: Österreich - Frankreich

- 16. Januar 2021, 21.30 Uhr: Norwegen - Qualifikant

- Qualifikant 18. Januar 2021, 19.00 Uhr: Frankreich - Österreich

- 18. Januar 2021, 21.30 Uhr: Norwegen - Österreich

Gruppe F

14. Januar 2021, 19.00 Uhr: Algerien - Marokko

- 14. Januar 2021, 21.30 Uhr: Portugal - Island

- 16. Januar 2021, 19.00 Uhr: Marokko - Portugal

- 16. Januar 2021, 21.30 Uhr: Algerien - Island

- 18. Januar 2021, 19.00 Uhr: Portugal - Algerien

- 18. Januar 2021, 21.30 Uhr: Island - Marokko

Gruppe G

13. Januar 2021, 19.00 Uhr: Ägypten - Qualifikant

- Qualifikant 14. Januar 2021, 21.30 Uhr: Schweden - Tschechien

16. Januar 2021, 19.00 Uhr: Ägypten - Tschechien

- 16. Januar 2021, 21.30 Uhr: Qualifikant - Schweden

18. Januar 2021, 16.30 Uhr: Tschechien - Qualifikant

- Qualifikant 18. Januar 2021, 19.00 Uhr: Schweden - Ägypten

Gruppe H

14. Januar 2021, 16.30 Uhr: Belarus - Russland

- 14. Januar 2021, 19.00 Uhr: Slowenien - Südkorea

- 16. Januar 2021, 16.30 Uhr: Belarus - Südkorea

- 16. Januar 2021, 19.00 Uhr: Russland - Slowenien

- 18. Januar 2021, 16.30 Uhr: Südkorea - Russland



- 18. Januar 2021, 19.00 Uhr: Slowenien - Belarus

Die Spielorte der Handball-WM 2021

Die Handball-WM findet an vier Spielorten statt. Die meisten Plätze fasst der Cairo Stadium Indoor Halls Complex mit 16.200. Darauf folgen die Sporthallen in New Capital mit Platz für 7.000 Zuschauer und Alexandria mit 5.000 Plätzen. Das Schlusslicht bildet die 6th of Octobers Sports Hall in Gizeh mit möglichen 4.500 Zuschauern. Ob und wie viele Plätze jedoch tatsächlich mit Zuschauern besetzt werden dürfen, ist derzeit coronabedingt noch unklar.

Trivia zur Handball-WM 2021 in Ägypten

Die letzte Handball-WM fand 2019 in Deutschland und Dänemark statt. Der Heimvorteil brachte Deutschland nicht aufs Treppchen: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft erreichte den vierten Platz. Dänemark setzte sich gegen Norwegen durch und gewann den Wettkampf. Nach 1999 findet 2021 nun zum zweiten Mal die Handball-WM in Ägypten statt. Der Präsident des EHF Hesham Nasr verspricht hier eine hervorragend organisierte Veranstaltung - trotz der Widrigkeiten der Corona-Pandemie.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen