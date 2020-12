09:07 Uhr

Handball-WM 2021 in Ägypten: Zeitverschiebung zu Deutschland

Henning Fritz tippt auf einen Sieg der deutschen Handballer gegen Norwegen. Wenn Sie den Tipp bestätigt sehen wollen, sollten Sie die Spiele der Handball-WM 2021 in Ägypten live verfolgen. Achten Sie auf die Zeitverschiebung.

Die Handball-WM 2021 findet in Ägypten statt. Zum ersten Mal treffen hier Mannschaften aufeinander. Um die Spiele der deutschen Nationalmannschaft nicht zu verpassen, sollten Sie die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Ägypten beachten. Alle wissenswerten Infos zur Zeitverschiebung finden Sie hier.

Die nächste Handball-WM ist bereits die 27. in der WM-Historie und wird vom 13. Januar 2021 bis zum 1. Februar 2021 ausgetragen. Nach 1999 ist Ägypten zum zweiten Mal der Gastgeber und richtet die Spiele in Alexandria, Kairo, Gizeh und New Capital aus. Deutsche Handball-Fans, die dem deutschen Kader während der Spiele live die Daumen drücken wollen, sollten die Zeitverschiebung berücksichtigen. Lesen Sie hier, wie viele Stunden diese beträgt und wann die Spiele der deutschen Nationalmannschaft stattfinden.

Handball-WM: Zeitverschiebung Ägypten und Deutschland

Zwischen Ägypten und Deutschland gibt es eine Zeitverschiebung von einer Stunde. Das bedeutet, dass bei den Uhrzeiten der Termine jeweils eine Stunde abzuziehen ist, wenn Sie die Partien der deutschen Nationalmannschaft nicht verpassen wollen. Sehen Sie hier die lokalen Uhrzeiten und die MEZ-Zeit in Deutschland: Uhrzeiten und Termine der Spiele von Deutschland in der Gruppenphase:

15. Januar 2021, 18.00 Uhr (MEZ/19.00 Uhr ägyptischer Zeit): Deutschland - Uruguay

17. Januar 2021, 18.00 Uhr (MEZ/19.00 Uhr ägyptischer Zeit): Kapverdische Inseln - Deutschland



19. Januar 2021, 20.30 Uhr (MEZ/21.30 Uhr ägyptischer Zeit): Deutschland - Ungarn

Trivia zur Handball-WM 2021 in Ägypten

Die letzte Handball-WM fand 2019 in Dänemark und Deutschland statt. Die deutsche Nationalmannschaft um den Trainer Christian Prokop erreichte den vierten Platz und hat damit seit Olympia-Bronze 2016 keine Medaille mehr errungen. Bei der Handball-Weltmeisterschaft 2021 in Ägypten wird Deutschland von dem isländischen Trainer Alfred Gislason begleitet, der langjährig den THW Kiel trainierte.

