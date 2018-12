vor 33 Min.

Handball-WM: Die Weltmeister in der Übersicht Sport

Vom 10. bis zum 27. Januar 2019 findet in Deutschland und in Dänemark die Handball-WM statt. Wer ist aktueller Weltmeister? Wer ist Rekordweltmeister? Hier die Infos.

Alle Infos zur Handball-WM 2019 erfahren Sie hier.

Hier können Sie sich über Tickets und Austragungsorte informieren.

Das ist der Spielplan zur Handball-Weltmeisterschaft.

Wer wird neuer Handball-Weltmeister? Vom 10. bis um 27. Januar wird in Deutschland und Dänemark der neue Titelträger ermittelt. Auch die deutsche Mannschaft um Nationaltrainer Christian Prokop will bei der Titelvergabe ein Wort mitreden - bislang wurde Deutschland dreimal Weltmeister, zum letzten Mal bei der Heim-WM im Jahr 2007. Den vorläufigen Deutschland-Kader finden Sie hier in der Übersicht. Rekord-Weltmeister ist übrigens Frankreich. Die Grande Nation krönte sich sechsmal zum Handball-Weltmeister.

2007 gewann die deutsche Handball-Nationalmannschaft zum bislang letzten Mal die Handball-WM. Bild: Witters

Handball-WM: Alle Weltmeister im Überblick

Jahr Weltmeister Vizeweltmeister Austragungsland 1938 Deutsches Reich Österreich Deutsches Reich 1954 Schweden Deutschland Schweden 1958 Schweden Tschechoslowakei DDR 1961 Rumänien Tschechoslowakei Deutschland 1964 Rumänien Schweden Tschechoslowakei 1967 Tschechoslowakei Dänemark Schweden 1970 Rumänien DDR Frankreich 1974 Rumänien DDR DDR 1978 Deutschland Sowjetunion Dänemark 1982 Sowjetunion Jugoslawien Deutschland 1986 Jugoslawien Ungarn Schweiz 1990 Schweden Sowjetunion Tschechoslowakei 1993 Russland Frankreich Schweden 1995 Frankreich Kroatien Island 1997 Russland Schweden Japan 1999 Schweden Russland Ägypten 2001 Frankreich Schweden Frankreich 2003 Kroatien Deutschland Portugal 2005 Spanien Kroatien Tunesien 2007 Deutschland Polen Deutschland 2009 Frankreich Kroatien Kroatien 2011 Frankreich Dänemark Schweden 2013 Spanien Dänemark Spanien 2015 Frankreich Katar Katar 2017 Frankreich Norwegen Frankreich

Seit wann gibt es die Handball-WM?

Seit dem Jahr 1938 werden Handball-Weltmeisterschaften ausgetragen. Nach dem Eröffnungsturnier dauerte es jedoch wegen des Zweiten Weltkrieges 16 Jahre, bis 1954 in Schweden der nächste Titelkampf stattfand. Die Handball-WM 2019 ist das 26. Turnier dieser Art. Wurde die Handball-WM anfangs noch alle vier Jahre ausgetragen, findet sie seit 1993 im Zwei-Jahres-Rhythmus statt.

Wer wurde wie oft Weltmeister? Wer ist Rekordweltmeister?

Frankreich krönte sich beim Turnier 2015 zum Rekordweltmeister. Dahinter folgen Schweden und Rumänien.

Weltmeistertitel Land 6 Frankreich 4 Rumänien, Schweden 3 Russland, Deutschland 2 Spanien 1 Tschechoslowakei, Kroatien, Jugoslawien

Themen Folgen