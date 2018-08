Harte Zeiten für Klopp: England testet Rote Karten für Fußballtrainer

vor 55 Min.

Auf Jürgen Klopp & Co. kommt in der Premiere-League eine harte Saison zu: Die englische Topliga testet Strafen für Trainer-Fehltritte am Spielfeldrand.

Von Anton Schwankhart

Auf Jürgen Klopp warten harte Zeiten. Der Trainer des FC Liverpool ist im Dienst das äußerste Gegenteil eines gelassenen und selbstbeherrschten Menschen. Es genügt ein einziger schüchterner Pfiff zu Liverpools Nachteil und Klopp verwandelt sich in einen Springteufel, der mit entgleisenden Gesichtszügen durch seine Coaching-Zone hüpft. Weil sein Arbeitsplatz nur von weißen Linien, statt von einer Zwei-Meter-Mauer umgeben ist, treibt es den Wüterich regelmäßig über die Grenzen. Dort erwartet ihn ein bedauernswerter Schiedsrichter-Assistent, der abbekommt, was seinem Chef zugedacht war. Derartige Ausfälle enden für Klopp & und Konsorten mit einem Tribünen-Verweis, dem die Betreffenden dann nach endlosem Palaver und begleitet von Unschuldsgesten widerwillig Folge leisten.

Ein langes, undurchsichtiges Verfahren, das der englische Fußball ab der kommenden Saison abkürzen und transparenter machen möchte. Demnach sehen zukünftig nicht nur Spieler sondern auch Trainer Gelbe und Rote Karte. Strafwürdige Trainervergehen sind unangemessenes kommunizieren, ob wortlos oder fremdsprachig, treten und Werfen von Wasserflaschen oder sarkastischer Beifall. Vier Verwarnungen addieren sich zu einem Spiel Sperre. Wer 16 gelbe Karten sammelt, muss vor die Disziplinarkommission. Haushoher Favorit auf die Pool-Position vor den Kommissaren ist fraglos Jürgen Klopp.

